پارسال 100 هزار پرونده در دادگستری سمنان مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا ستوده صبح چهارشنبه در دومین روز از هفته قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: سال گذشته 100 هزار و 974 فقره وارد محاکم قضایی این استان شده بود.
وی با بیان اینکه از تعداد پرونده های سال گذشته در استان 61 درصد در دادگستری ها رسیدگی شده است، گفت: بقیه پرونده ها در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و مختومه شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد پرونده وارده شش هزار و 171 فقره پرونده منجر به سازش و مصالحه شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه در مورد برخورد با مفاسد اخلاقی و نیز شرکتهای هرمی و مفاسد اقتصادی شعب ویژه تعیین شده است، گفت: این شعب ویژه برای رسیدگی سریعتر و برخورد با اینگونه مجرمان است.
رئیس شورای قضائی استان سمنان با اشاره به فعالیت های آموزشی دستگاه قضایی استان سمنان گفت: در سال گذشته 19 فقره کلاسهای آموزشی ویژه قضات، 19 فقره کلاسهای آموزشی ویژه کارمندان و 9 دوره آموزشی ویژه شوراهای حل اختلاف استان سمنان برگزار شده است.
ستوده افزود: همچنین دورههای آموزشی ویژه عریضهنویسان، مشاوران املاک و خودرو، نمایندگان حقوقی ادارات و ... برگزار شده است.
وی با اشاره به راهاندازی شماره 129 برای پاسخگویی به شبهات مردم، گفت: راهاندازی تابلوی الکترونیک اداره کل دادگستری استان سمنان و تجهیز تمام شعبههای دادگاهها و دادسراها به نرمافزارهای قضائی از اقدامات دادگستری استان سمنان در سال گذشته بوده است.
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