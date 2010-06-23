افزایش30 بند الحاقی در حوزه عمران برنامه پنجم/ جزئیات تغییر برنامه

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما تغییرات الحاقی بسیار زیادی به برنامه دولت دادیم و تعداد بندهای فراوانی که حدود 30 بند می شود در حوزه عمران اضافه کردیم.

وی درباره جزئیات تغییرات عمران شده در حوزه عمران برنامه پنجساله توسعه تصریح کرد: مثلا دولت خواسته بود که اجازه داده شود در پروازهای داخلی از شرکت های خارجی استفاده شود اولا این موضوع نیازی به آوردن در برنامه نداشت و در همان اساسنامه شرکت هواپیمایی قابل تغییر بود در ثانی نظر ما این بود که به جای استفاده از شرکت های خارجی و پرداختن هزینه های گزاف به آنان شرکت های داخلی را تقویت کنیم.



لاهوتی با اشاره به نظرات دولت در برنامه پنجم در بخش مسکن یادآور شد: اهداف تعیین شده در بخش مسکن در برنامه ارائه شد از سوی دولت مشخص نبود و در بخش اجازه نیز شاخص ها علاوه بر اینکه مشخص نشده بود برای اینکه به کجا می خواهیم برسیم نیز شاخصی تعیین نشده بود.



سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه در این کمیسیون موضوعات برنامه در بخش عمران شفاف شد، گفت: این موضوع کمک می کند که ابعاد نظارتی بعدا برای مجلس شفاف باشد.



نماینده لنگرود با اشاره به تعیین ساخت 25 هزار کیلومتر راه آهن در پایان سند چشم انداز افزود: در حال حاضر حدود 9 هزار کیلومتر راه آهن در کشور داریم که در برنامه های باقیمانده باید مابقی آن را بسازیم، ما برای برنامه پنجم حدود 4 هزار و 800 کیلومتر ساخت راه آهن در نظر گرفتیم.



وی در پایان خاطر نشان کرد: در بخش حمل نقل برون شهری و درون شهری نیز شفاف سازی هایی از سوی کمیسیون عمران در برنامه صورت گرفت.



