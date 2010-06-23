به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دانش آموزان جهان طی روزهای 5 تا 12 تیرماه در شهر "بائوتو" چین برگزار خواهد شد.
این دوره از رقابتهای والیبال قهرمانی دانش آموزان جهان با حضور 25 تیم برگزار میشود. امسال تیم کشورمان در گروه A مرحله مقدماتی دیدارهای خود را مقابل تیمهای چین تایپه، لهستان و شیلی برگزار خواهد کرد.
کیومرث هاشمی، قائم مقام وزیر وزارت آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و سلامت با اشاره به حضور والیبالیستهای کشورمان در این رقابتها، اظهار داشت: این حضور نشان از استعداد و پتانسیل بالا در ورزش دانش آموزی دارد که با همدلی میتواند به موفقیت منجر شود.
وی همچنین به نقش آموزش و پرورش با فدراسیونهای ورزشی اشاره کرد و گفت: زمانی میتوان ورزش پایدار و توسعه یافته داشته باشیم که تعامل میان فدراسیونها با ورزش دانش آموزی و سازمان تربیت بدنی رو به گسترش باشد. در سایه این تعامل، پتانسیلها و استعدادهای دانش آموزی کشف میشود.
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