به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دانش آموزان جهان طی روزهای 5 تا 12 تیرماه در شهر "بائوتو" چین برگزار خواهد شد.

این دوره از رقابت‎های والیبال قهرمانی دانش آموزان جهان با حضور 25 تیم برگزار می‎شود. امسال تیم کشورمان در گروه A مرحله مقدماتی دیدارهای خود را مقابل تیم‎های چین تایپه، لهستان و شیلی برگزار خواهد کرد.

کیومرث هاشمی، قائم مقام وزیر وزارت آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و سلامت با اشاره به حضور والیبالیست‎های کشورمان در این رقابت‎ها، اظهار داشت: این حضور نشان از استعداد و پتانسیل بالا در ورزش دانش آموزی دارد که با همدلی می‎تواند به موفقیت منجر شود.

وی همچنین به نقش آموزش و پرورش با فدراسیون‏های ورزشی اشاره کرد و گفت: زمانی می‎توان ورزش پایدار و توسعه یافته داشته باشیم که تعامل میان فدراسیون‎ها با ورزش دانش آموزی و سازمان تربیت بدنی رو به گسترش باشد. در سایه این تعامل، پتانسیل‌ها و استعدادهای دانش آموزی کشف می‌شود.