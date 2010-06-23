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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۲

شیطنت ها ادامه دارد ؛

انتشار کتاب موهن آیات شیطانی در یک نشریه چاپ باکو

انتشار کتاب موهن آیات شیطانی در یک نشریه چاپ باکو

نشریه یونیکال چاپ باکو به تازگی انتشار خود را شروع کرده است کتاب موهن آیات شیطانی سلمان رشدی را به صورت پاورقی خود منتشر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اسلامگرا فاکت خبر در باکو در مطلبی تحت عنوان "انتشار آیات شیطانی را در باکو چه کسی سفارش داده است" خبر داد: نشریه یونیکال که از ماه گذشته در باکو منتشر می شود، سه هفته است که کتاب موهن آیات شیطانی سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی را منتشر می کند.

بر اساس این گزارش، کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان که ظاهرا متولی امور دین در این کشور است، در خصوص انتشار کتاب اهانت آمیز آیات شیطانی، سکوت اختیار کرده است.

طی یک سال اخیر، هجمه به اعتقادات و مبانی دین مبین اسلام در جمهوری آذربایجان به طور بی سابقه ای پس از سقوط رژیم الحادی کمونیستی افزایش یافته است.

در سال گذشته علاوه بر تخریب مسجد حضرت پیامبر (ص) و مسجد واقع در منطقه نفتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر، حکم دادگاه اقتصاد و تجدید نظر و دادگاه عالی این جمهوری برای تخریب مسجد حضرت فاطمه (س) در منطقه یئنی گونشلی در حومه باکو نیز صادر شد که در پی اعتراضات گسترده دینداران و نیز مراجع عالیقدر شیعه در قم حکم تخریب این مسجد اخیرا لغو شد. اما شروع انتشار کتاب موهن آیات شیطانی در باکو از ادامه حرکت های ضد اسلامی وابستگان صهیونیسم و بازماندگان الحاد کمونیستی در جمهوری آذربایجان حکایت می کند.

کد مطلب 1105877

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