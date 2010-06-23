لیست فیلهای سینمایی تلویزیون برای تعطیلات آخر هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "دو شمشیرزن" به کارگردانی کیمی یوشی یاسودا پنجشنبه سوم تیرماه ساعت 15:22 از شبکه یک پخش می‌شود. در این فیلم محصول 1971 ژاپن و هنگ‌کنگ شین تارو کاتسو و یو وانگ به ایفای نقش پرداختند. داستان "دو شمشیرزن" درباره شمشیرزن یکدست چینی است که به دعوت دوستش به ژاپن سفر می‌کند و در معبدی اقامت می‌کند و ...

فیلم "چقدر وقت داری" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی منوچهر صفرخانی جمعه چهار تیرماه ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. در این فیلم مجید مشیری، خشایار راد، کاظم افرندنیا، فرحناز منافی‌ظاهر، سعید پیردوست، محمد فیلی، محتاج نجومی، علی ابوالحسنی، هما خاکپاش، سودابه گرجستانی، گیتی معینی، سیامک اشعریون، محمدرضا نجفی و ساجده عبدی بازی کردند. داستان این فیلم درباره دو باجناق است که درگیر ماجراهایی می‌شوند و ...

فیلم "اسرار پدری" به کارگردانی مسعود اطیابی شنبه پنج تیرماه ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود. در این فیلم دانیال حکیمی و سحر زکریا نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند و داستان درباره فردی است که بعد از سال‌ها با زنی که به او علاقمند بوده، رو به رو می‌شود. آنها تصمیم می‌گیرند با هم ازدواج کنند، اما زن از یک ازدواج ناموفق‌اش یک پسر نوجوان و شیطان دارد که مرتب دردسر درست می‌کند و ...

فیلم "مخمصه 2" پنجشنبه سوم تیرماه ساعت 23:30 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم محصول 2007 ایتالیا است که در آن جورجی بونگیووانی، چیارا موتی و امیلیو سالف ریزی بازی کردند و داستان درباره زنی به نام مارتینا است که از شوهرش شکایت کرده و می‌خواهد ثابت کند که او را کتک می‌زند و ...

فیلم "رویای لیپل" جمعه چهار تیرماه ساعت 17:30 به کارگردانی لارس بوچل از شبکه دو روی آنتن می‌رود. در این فیلم کارل الکساندر سیدل، امریتا گیما و موریتز بلیب تیرو بازی کردند و داستان درباره پسر بچه هشت ساله است که پدرش در آستانه سفر به کشوری دیگر برای او پرستاری استخدام می‌کند. پرستاری که سختگیر و بداخلاق است و ...

فیلم سینمایی "دو نفر و نصفی" به کارگردانی یدالله صمدی و با بازی فرامرز قریبیان، علیرضا خمسه و آتنه فقیه‌نصیری جمعه چهار تیرماه ساعت 23:30 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زن جوانی که در مهدکودک کار می کند دختر یک ساله‌اش را با بچه‌های مهد کودک به پارک می‌برد، اما بر اثر غفلت او کالسکه بچه‌اش پریسا در سراشیبی پارک و کوچه‌ها به راه می‌افتد و مادر که به دنبال کالسکه است پس از طی کردن مسیری طولانی کالسکه را گم می‌کند.

فیلم "از چاندنی چوک به چین" شنبه پنج تیرماه ساعت 17:30 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی نی ادوانی ساخته شده و داستان درباره یک جوان بلندپرواز هندی است که از زندگی فعلی‌اش خوشش نمی‌آید. او در رستوران برادرش آشپزی می‌کند و ...

فیلم "تروریست" شنبه پنج تیرماه ساعت 23 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. در این فیلم علی اوسیوند و قربان نجفی بازی می‌کنند و داستان درباره یک گروه منافق در کشور آلمان است که مشغول فعالیت‌های سیاسی هستند و ... این فیلم به کارگردانی حبیب‌الله بهمنی و تهیه‌کنندگی منصور سهراب‌پور تهیه شده است.

فیلم "قهرمان تحت تعقیب" به کارگردانی برایان اسمروز و بازی کوبا کودنیگ جوئیور، ری لیوتا و کیم کواش جمعه چهار تیرماه ساعت 11:30 از شبکه سه پخش می‌شود. داستان این فیلم محصول 2007 آمریکا درباره رفتگری است که در یک صحنه تصادف دختر کوچکی به نام مارلی از نجات می‌دهد و در نظر مردم به قهرمان تبدیل می‌شود و ...

فیلم "ماجرای پینوکیو" به کارگردانی لوجی کامنسینی و بازی فرانسو فرانچی، نینو مان فردی جمعه چهار تیرماه ساعت 20:45 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره عروسک چوبی به نام پینوکیو است که توسط پیرمردی به نام ژپتو از یک تکه چوب تراشیده شده و ...

فیلم "جبران" به کارگردانی لی جونگ جی او جینگ جمعه چهار تیرماه ساعت 14:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم محصول 2008 هنگ‌کنگ با بازی او چینگ و سلینا جادمی داستان شیائوخو زن پلیسی است که وقتی قصد دارد گربه‌ای را از بالای درخت پایین بیاورد از درخت می‌افتد و ... فیلم "جبران" محصول هنگ‌کنگ است.

فیلم "دزد خبیث" به کارگردانی آلبرت دوپونتل شنبه پنج تیرماه ساعت 14:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. در این فیلم کاترین فروت، آلبرت دوپونتل، بولی لانرس، نیکلاس ماری و ... بازی کردند. داستان این فیلم درباره پیرزنی ساده و مهربان است که با بازگشت پسرش متوجه می‌شود او موجود خبیثی است و ...

فیلم تلویزیونی "شبی در تهران" به کارگردانی بهرام کاظمی شنبه پنج تیرماه ساعت 22:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. در این فیلم رامبد جوان، ماهایا پطروسیان، سعید پیردوست و ... بازی کردند و داستان درباره زن و شوهری جوان است که برای استخدام در شرکتی از رشت عازم تهران می‌شوند و ...