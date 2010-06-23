بهروان از کمیته داوران فدراسیون فوتبال کناره گیری کرد/ معرفی اعضای جدید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان از حدود یکسال گذشته مسئولیت نایب رئیسی کمیته داوران فدراسیون فوتبال را برعهده داشت که پس از نشست روز دوشنبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از سمت خود کناره گیری کرد.

این درحالی است که تمامی اعضای کمیته داوران فدراسیون فوتبال با نظر مسعود عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال جای خود را به نفراتی جدید دادند.

محمد فنایی کارشناس باسابقه داوری به عنوان نایب رئیس کمیته داوران جایگزین غلامحسین بهروان شد. همچنین حسین نجاتی و خانم رقیه حضرتی به عنوان دو عضو جدید این کمیته معرفی شدند.

ضمن اینکه قرار است یک عضو دیگر که احتمالا از کمیته داوران استان‌ها انتخاب خواهد شد به این جمع اضافه شود.