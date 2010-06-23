فعالیت تابستانی کانونهای مساجد در استان قزوین ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت‌ الاسلام علی رمضانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بازرسین اوقات فراغت کانون‌های مساجد استان گفت: اعتبارات اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد علاوه بر بودجه تعیین شده بر اساس عملکرد، تنوع فعالیت‌ها و نیز ارزیابی بازرسان قابل افزایش است.

وی افزود: مدیر مسئولان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد باید طبق تفاهمنامه، آموزش‌های جشنواره‌ها را در دستور کار برنامه‌های اوقات فراغت قرار دهند.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قزوین خاطرنشان کرد: بازرسان ستاد اوقات فراغت با نظارت بیشتر و ارزیابی‌های دقیق ‌تر نسبت به ثبت فعالیت‌های کانون‌های مساجد، اقدامات و برنامه‌های اوقات فراغت کانون‌ها را امتیازبندی می کنند.

وی بر تهیه نشریه عملکرد اوقات فراغت کانون‌ها در فصل تابستان تأکید کرد و اظهار داشت: درجه ‌بندی کانون‌ها بر مبنای تنوع برنامه‌ها، نوآوری، خلاقیت‌ها و ابتکار انجام می‌شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قزوین یادآور شد: بازرسان اوقات فراغت کانون‌ها باید برنامه تکمیلی برای هر کانون و ارزیابی از مخاطبان را در برنامه‌هایشان پیش بینی کنند.

به گفته رمضانی اعتماد سازی، تبیین فضای مساجد و کانون‌ها، شناسایی ائمه جماعت مساجد، اطلاع از حضور مردم در کلاس‌ها، تدوین برنامه‌های منسجم و هدفمند باید در ردیف فعالیت‌های بازرسان اوقات فراغت قرار گیرد.

رمضانی خاطرنشان کرد: معرفی اماکن مذهبی هر شهرستان مبنای اردوهای تابستانی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان است.