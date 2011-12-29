به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالمجید رکنی، تهیهکننده برنامه "سمت خدا" با اشاره به اینکه مضامین عالی دینی بر پایه مکتب اهل بیت است در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد برنامههای دینی میتواند برگ برنده رسانه ما باشد و اگر این گونه عمل کنیم رسانه ما به تعبیر امام (ره) دانشگاه خواهد شد.
- رضا پورحسین، مدیر شبکه مستند سیما اعلام کرد: حق نمایش 400 فیلم مستند برای پخش از شبکهی مستند سیما خریداری شده است. حق رایت آثار مستندی که هم حرفهای و هم از استانداردهای لازم برخوردار هستند، برای پخش از شبکه مستند خریداری میشود.
- رضا رضایی، مدیر شبکه رادیویی ایران صدا، بیان واقعیتها و روشنگری حقیقت و جلوگیری از انحرافات را وظیفه هر فرد با ایمان دانست و گفت: رادیو رسانهای است که مردم به آن توجه دارند و نخبگان باید از طریق این رسانه پاک به موضوع عاشورا اهمیت دهند.
- هفته گذشته خبرهایی درباره مجموعهای درباره زندگی شهید تهرانی مقدم به تهیهکنندگی داود هاشمی شنیده شد. بعد از انتشار این خبر شایعههای فراوانی درباره کارگردانی بهروز افخمی برای این پروژه منتشر شد. هاشمی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد در حال حاضر گروه تحقیقات مشغول تحقیق و بررسی این مجموعه هستند.
او در این گفتگو تاکید کرد که امیدوار است بتواند بهروز افخمی را برای نگارش و کارگردانی انتخاب کند. هاشمی در ادامه گفتگو با مهر گفت: اما هنوز کارگردان مشخص نشده است.
- نخستین جشنواره تلویزیونی جام جم روز چهارشنبه هفتم دی ماه به کار خودش پایان داد. در این جشنواره حمید فرخنژاد به عنوان بهترین بازیگر نقش مرد و بیتا بادران به عنوان بهترین بازیگر نقش زن انتخاب شد.
- علی دارابی معاون سیمای سازمان صدا و سیما در این جشنواره با اشاره به اینکه انتقال تجارب و ایجاد فضای سالم از سرمایههای گرانقدر جشنواره تلویزیونی جام جم بود، گفت: تولید بدون پژوهش در سیما ممنوع است و ما به دنبال تولید بر اساس منظومه فکری هستیم.
- رئیس سازمان صدا و سیما هم در مراسم اختتامیه آثار مستند را نزدیکترین راه مشارکت منابع فکری و ارزشی در تلویزیون برشمرد و گفت: حوزههای علمیه و دانشگاهها از طریق ساخت آثار مستند میتوانند به راحتی به رسانه ملی نزدیک شوند.
- مهدی فرجی، دبیر بخش فیلمهای تلویزیونی نخستین جشنواره تلویزیونی جام جم تاکید کرد برگزاری این جشنواره نگاه تخصصی به محصولات و تشویق هنرمندان است.
- مسعود صفوی تهیهکننده انیمیشن "هوشان" هفته گذشته تاکید کرد "هوشان" پسر بچه باهوش انیمیشنی به همین نام است که قرار است شخصیت اصلی نسخه ایرانی شدهی کارتون معروف "ای کیو سان" باشد.
- الهام غفوری تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "تا ثریا" با اشاره به اینکه او و سیروس مقدم به دلیل جذابیتهای قصه تولید این مجموعه را پذیرفتند، تاکید کرد با پیشرفت قصه، "تا ثریا" برای مخاطبان جذابتر میشود.
- با گذشت حدود یک ماه از پایان پخش سریال "وضعت سفید" تلویزیون از سازندگان این سریال قدردانی کرد. در این مراسم از خبرنگاران دعوت نشده بود.
- شکرخدا گودرزی ـ بازیگر سریال "چاه پنجاه" که تولید آن از زمستان سال گذشته متوقف شده است، در انتقاد به توقف روند تولید این سریال، گفت: ما حتی چند روز پیش، نامهای نوشتیم که در رسانهها منتشر شد اما مسؤولان، هیچ واکنشی نشان ندادند.
- مهدی فرجی؛ مدیر شبکه اول با ارائه توضیحاتی درباره پروژههای الف ویژهی تلویزیون، با اشاره به پیشبینی منابع مالی پیش از شروع هر پروژهی الف ویژه، توضیح داد: برخی از تولیدات الف ویژه به خاطر این که منابع مالی دقیقی برایشان پیشبینی نشده بود، در حین تولید دچار وقفه میشدند اما به این ترتیب و با این تمهیداتی که شده، امید است کارها به سرعت جلو برود و بدون هیچ توقفی به پایان برسد.
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