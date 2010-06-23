سالانه نیمی از ظرفیت دانشگاههای غیرانتفاعی خالی می ماند

اصغر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مکاتباتی با وزارت علوم درخواست شده است تا ظرفیت کارشناسی در دوره های شبانه و در بخش دولتی کاهش پیدا کند و ظرفیت آنها به موسسات غیرانتفاعی اختصاص پیدا کند.

دبیر کل اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی با بیان اینکه هر سال پس از اعلام ظرفیت های اسمی در کنکور سراسری خیلی از صندلی های این مراکز خالی می ماند، گفت: این عدم تکمیل ظرفیت هزینه سنگینی را به موسسه وارد می کند و از توسعه کیفی و کمی آن می کاهد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که این دانشجویان از طریق کنکور سراسری جذب می شوند و در مقطع کاردانی ظرفیت خالی داریم، درخواست ما این است که پذیرش دانشجو در دوره کاردانی ما نیز مانند دانشگاه آزاد به صورت بدون کنکور انجام شود تا ظرفیت کاردانی های موسسات خالی نماند.

نوروزی همچنین با اشاره به موفقیت دانشجویان موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در کنکور کارشناسی ارشد گفت: با وجود تمامی این مشکلات، این موسسات از نظر قبولی در مقاطع تحصیلات تکمیلی پس از دانشگاههای دولتی رتبه نخست را دارند.