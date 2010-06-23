2100 نفر از معلمان حق التدریس آذربایجان شرقی استخدام می شوند

فیروز رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس گفت: دستورالعمل اجرایی قانون مذکور به ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق ارسال شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه هم اکنون دو هزار و 540 نفر معلم حق التدریسی در سطح آذربایجان شرقی فعالند افزود: بر اساس این طرح 86 درصد از افراد فوق پس از بررسی و تائید مدارک استخدام خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: براساس بررسی سوابق خدمتی معلمان حق التدریس و سهمیه اختصاص یافته به این استان دارندگان حداقل هفت سال تحصیلی سابقه خدمت تا تاریخ 31 اردیبهشت 88 با هر مدرک تحصیلی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر با حداقل شش سال تحصیلی سابقه خدمت استخدام خواهند شد.

فیروز رضایی در ادامه اضافه کرد: با توجه به اینکه از مجموع 286نفر دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شش سال سابقه خدمت و نیز دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شش سال سابقه خدمت که در زمان تصویب قانون دانشجویی کارشناسی بوده و تعداد واحدهای گذرانده آنها تا پایان سال تحصیلی 87-88 برابر واحدهای مدرک کاردانی باشد تعداد 112 نفر بر اساس مجموع امتیاز حاصله از نمونه برگ امتیازبندی معلمان حق التدریس استخدام خواهند شد.

وی همچنین گفت: مدارک تحصیلی معلمان حق التدریس در زمان تصویب قانون ملاک عمل بوده و مدارک فارغ التحصیلان پس از تاریخ یاد شده مدنظر قرار نمی گیرد و ضمنا دوره خدمت سرباز معلمی به عنوان سابقه حق التدریس قابل محاسبه نبوده و مدت مرخصی زایمان فاصله خدمتی تلقی نمی گردد.