به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ناآشنایی برخی مدیران با رسانه های دیجیتال مانند خبرگزاریهای به گونه ای است که برخی مدیران گلستان در گفتگو با خبرنگاران خبرگزاریهای فعال در استان، می پرسند شماره بعدی خبرگزاری شما کی چاپ و منتشر می شود.

این مطالب گوشه ای از سخنان و دردل های خبرنگاران گلستان در نشست صمیمی با استاندار استان بود که از سوی خبرنگاران و اصحاب رسانه مطرح شد.



بیمه نبودن، نداشتن آموزش های کافی، حمایت نشدن، نداشتن کارت خبرنگاری، وضعیت نامشخص مسکن خبرنگاران، نداشتن انجمن صنفی خبرنگاران و تعامل نامطلوب برخی مدیران و دستگاه های اجرایی با رسانه و خبرنگاران از جمله دغدغه های فعالان عرصه خبر در گلستان عنوان شده است.

آذری خبرنگار هفته نامه ای در گلستان گفت: در زمینه مسکن مهر خبرنگاران حرکت جامعی صورت نگرفته است و نیاز است در این زمینه برنامه ریزی بیشتری شود.

وی افزود: همچنین هیچ الزامی برای بیمه کردن خبرنگاران وجود ندارد و تلاشها در این حوزه نیز راضی کننده نیست.

رجایی از هفته نامه "پژواک سخن" نیز درآمد و بیمه شدن را از مهمترین دغدغه های خبرنگاران استان ذکر کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان در این حوزه شد.

وی تشکیل اتاق فکر خبرنگاران و تداوم نشستهای فصلی مسئولان ارشد استان با خبرنگاران برای رفع مشکلات این قشر را ضرروی دانست.

توکلی از نشریه همزیستی گلستان نیز، با اشاره به اینکه درآمد خبرنگاران بیشتر از طریق درج آگهی و پورسانت آن تامین می شود، گفت: در سالهای اخیر آگهی های دولتی و ادارات کاهش قابل توجهی یافته است.

کاووسی که حدود پنج سال در حرفه خبرنگاران فعالیت می کند، با ابراز نارضایتی از نبود حمایت کافی از این قشر عنوان کرد: برای فعالیت در این حوزه انگیزه ای ندارم.

وی اظهار داشت: درآمد زیادی از طریق اشتغال در حوزه خبر ندارم و قصد کناره گیری از این حرفه را دارم.

رجایی نماینده خبرگزاری فارس در گلستان نیز، تعامل نامناسب بین برخی دستگاه ها با رسانه ها و خبرنگاران را از جمله مشکلات برشمرد.

وی افزود: برخی روابط عمومی ها خبرنگار را عنصر مزاحم می دانند و سعی دارند تا این قشر وارد حریم آنها نشود.

وی آموزش خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع رسانی را امری ضروری دانست و گفت: متاسفانه از وجود خبرنگاران توانمند در استان محروم هستیم.

علیرضا نوری کجوریان نماینده خبرگزاری مهر در گلستان نیز خواهان ساماندهی خبرنگاران و تعامل مطلوب دستگاه های اجرایی با این قشر شد.

وی ساماندهی واحدهای مطبوعات و روابط عمومی اداره کل ارشاد گلستان را از جمله خواسته هایش مطرح کرد و گفت: با ساماندهی این دو واحد و پرهیز از نگاه های سلیقه ای و تعامل مطلوب، بسیاری از مشکلات حوزه اطلاع رسانی در استان رفع می شود.

مسئولان تنها حاضر به گفتگو با صدا و سیما هستند

در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، برخی خبرنگاران معتقد بودند، دستگاه های اجرایی استان تنها صدا و سیما را به عنوان رسانه می دانند و فقط حاضر به گفتگو با این رسانه هستند.

همچنین برخی خبرنگاران از در دسترس نبودن آسان استاندار و مسئولان ارشد استان گلایه و عنوان کردند: برای گرفتن وقت ملاقات از استاندار بیش از چند ماه باید در نوبت بود درحالیکه این روند باید آسانتر شود.

استاندار گلستان نیز در این نشست در پاسخ به اعتراض این خبرنگاران گفت: خبرنگاران برای ملاقات با استاندار می توانند روزهای سه شنبه که روز ملاقات مردمی استاندار است به دفتر وی مراجعه کنند.

خبرنگاران سحرخیز شوند

البته جواد قناعت، پیشنهاد دیگری نیز برای ملاقات آسانتر با وی مطرح کرد و گفت: خبرنگاران می توانند سحرخیز شوند و صبح زود در راهروی استانداری قبل از رفتن استاندار به محل کار حضور داشته و با وی ملاقات کنند.

وی پیگیری خواسته و مطالبات خبرنگاران استان را از جمله محورهای تعیین شده در سفر سوم هیئت دولت بیان کرد.

قناعت عنوان کرد: 9 بسته حمایتی در این سفر مشخص شد که یکی از این محورها حمایت از رسانه است.

استاندار گلستان، همچنین بر لزوم اطلاع رسانی صادقانه خبرنگاران و انعکاس درست عملکرد نظام در استان تاکید کرد.

گلستان 300 خبرنگار و 27 نشریه و هفته نامه دارد.