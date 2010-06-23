تصادفات رانندگی بیشترین مورد وقوع جرم در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرهاد شهریاری‌ فر صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: در سال گذشته بعد از جرائم ناشی از تصادفات رانندگی و قتل غیرعمد، سرقت، مواد مخدر و سایر جرائم در رده های بعدی وقوع جرائم بوده است.

وی با بیان اینکه 10 هزار و 520 فقره پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب سمنان در سال گذشته وارد شده است، گفت: از تعداد پرونده‌های وارد شده به دادسرای عمومی و انقلاب سمنان به 9 هزار و 857 فقره پرونده رسیدگی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب سمنان به نقش دادسراها اشاره کرد و گفت: دادسرای عمومی و انقلاب سمنان بر اساس چارت سازمانی با کمبود قاضی و نیرو مواجه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این دادسرا با 10 قاضی مشغول به فعالیت است، گفت: 5 قاضی بر اساس چارت سازمانی دادسرای سمنان برای این دادسرا نیاز است.

به گفته وی، دادسرای سمنان باید با 62 کارمند فعالیت کند اما در حال حاضر تنها 21 نفر کارمند در این دادسرا فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه دادسرای سمنان با تلاش مضاعف قضات و کارمندان به مردم خدمت رسانی می کند، گفت: دادسرای عمومی و انقلاب مطابق با قانون وظیفه‌اش تعقیب جرم، جمع‌آوری ادله، رسیدگی مقدماتی و اجرای احکام قضایی است.

شهریاری فر با اشاره به تحصیل 5 زندانی در دانشگاه پیام نور سمنان، گفت: اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس فعالیت هایی که زندانیان داشته اند انجام می شود.