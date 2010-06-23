راه تنفس تئاتر دانشجویی بسته است

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر ایران که سالها است با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکند این بار با مشکلی جدید مواجه شده که دیگر از جنس ممیزی نمایشنامه و نمایش و یا از جنس پرداخت با تأخیر دستمزدها و یا کمبود امکانات مناسب برای اجرای تئاتر نیست بلکه این مشکل جدید تعطیل کردن سالن تئاتری است که خاستگاه تئاتر دانشگاهی است.
تالار مولوی طی سالهای گذشته در حوزه تئاتر دانشگاهی فعالیتی مستمر داشته و گروههای دانشجویی بسیاری در سالن اصلی و سالن کوچک مولوی آثار خود را به صحنه بردهاند. اساتید بسیاری هم آثاری را در فضای تئاتر اجرا کردهاند که همواره مورد استقبال مخاطبان و علاقمندان به تئاتر قرار گرفته است.
طبق نظر کارشناسان و صاحبنظران تئاتر سالن اصلی مولوی یکی از بهترین سالنهای تئاتر ایران است که گروههای بسیاری متقاضی اجرا در آن هستند. تئاتر دانشجویی هم یکی از مهمترین شاخههای تئاتر ایران است که با حضور دانشجویان مستعد همواره به عنوان سرمایهای برای تئاتر حرفهای کشور مورد توجه بوده و هست.
متأسفانه به دلایلی که هنوز مشخص نیست تالار مولوی که این روزها میزبان اجرای دو گروه نمایشی با کارگردانی احمد ایرانیخواه و هایده حائری است، پلمپ شده و علیرغم قول مساعد برای بازگشایی مجدد آن هنوز اقدامی در این راستا انجام نشده و هیچکدام از مسئولان و مدیران جهاد دانشگاهی نیز پاسخگوی این مشکل نیستند.
سهشنبه اول تیرماه چهرههای بسیاری نظیر پانتهآ بهرام، کوروش نریمانی، پیام دهکردی، افشین هاشمی و هدایت هاشمی که خود از هنرمندانی هستند که بارها در تالار مولوی در آثار مختلف به صحنه رفتهاند به همراه هنرمندان و دانشجویان بسیاری در مقابل تالار مولوی گردهم آمدند و خواستار بازگشایی مجدد تالار شدند.
روز گذشته میشد در چهره هر کدام از هنرمندان و دانشجویان حاضر نگرانی را دید. نگرانی از بروز چنین مشکلاتی برای تئاتر و تئاتر دانشجویی و نبود حمایتهای لازم برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی از طرف مدیران و مسئولان. سهشنبه اول تیرماه میشد نگرانی را در چهره گروههایی که آثار خود را در تالار مولوی به صحنه میبرند دید که نگرانی آنها تنها به خاطر اجرا نشدن آثارشان نبود بلکه بیشتر به خاطر مظلومیت تئاتر بود که اینگونه با آن برخورد میشود و بنا به هر دلیلی یک سالن تئاتری پلمپ میشود.
امید است مدیران و مسئولان مربوطه هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کنند و امید است که دیگر تئاتر و هنرمندان تئاتر شاهد بروز چنین مشکلات و مسائلی نباشند و بدن تئاتر هر روز به خاطر بروز مسئلهای جدید به لرزه نیفتد.
تالار مولوی که خاستگاه تئاتر دانشجویی است با وجود قول مساعدت مدیران و مسئولان جهاد دانشگاهی برای بازگشایی مجدد همچنان پلمپ است.
به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر ایران که سالها است با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکند این بار با مشکلی جدید مواجه شده که دیگر از جنس ممیزی نمایشنامه و نمایش و یا از جنس پرداخت با تأخیر دستمزدها و یا کمبود امکانات مناسب برای اجرای تئاتر نیست بلکه این مشکل جدید تعطیل کردن سالن تئاتری است که خاستگاه تئاتر دانشگاهی است.
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