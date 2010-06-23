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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

زمان تعطیلات دو مرحله‌ای مجلس شورای اسلامی در تابستان اعلام شد

زمان تعطیلات دو مرحله‌ای مجلس شورای اسلامی در تابستان اعلام شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امسال در دومرحله تعطیلات دو هفته ای تابستانی خواهند داشت .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طبق برنامه تابستانی کاری مجلس شورای اسلامی نمایندگان دو مرحله تعطیلات دو هفته‌ای در تابستان خواهند داشت.

بر این اساس هفته آینده نمایندگان به امور نمایندگی در حوزه انتخابیه خود خواهند پرداخت و مجلس شورای اسلامی نیز جلسه علنی نخواهد داشت.

همچنین از 13 تیرماه تا 30 تیر نمایندگان سه هفته کاری را پشت سر خواهند گذاشت و پس از آن یک هفته به انجام امور نمایندگی آنان در حوزه انتخابیه اختصاص خواهد یافت.

نمایندگان از تاریخ 10 مردادماه تا 23 مرداد مرحله اول تعطیلات تابستانی دو هفته‌ای را خواهند داشت و از یکشنبه 24 مرداد تا چهارشنبه 17 شهریورماه 4 هفته کاری در پیش دارند .

مرحله دوم تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس از 20 شهریور تا 3 مهرماه خواهد بود.

کد مطلب 1105893

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