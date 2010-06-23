هندوانه های قرمز با طعم کود شیمیایی/ قرمزی که واقعیت ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، هندوانه میوه ای شیرین و آبدار است که نه تنها باعث رفع تشنگی در هوای گرم تابستان می شود بلکه اثرات بسیار مفید دیگری نیز دارد که برای ما ناشناخته است.

هندوانه دارای آب فراوان و انرژی کمی است در نتیجه نسبت به سایر میوه ها، مواد مغذی بیشتری در هر کالری دارد که نشان دهنده اثرات مفید آن در بهبود سلامتی بدن است.

هندوانه همچنین منبع خیلی خوبی از آنتی اکسیدان کاروتنوئیدی بنام "لیکوپن" است. لیکوپن یک رنگدانه شیمیایی است که باعث ایجاد رنگ قرمز در هندوانه می شود و اثرات ضد اکسیدانی قوی دارد. این آنتی اکسیدان به تمامی نقاط بدن رفته و رادیکال های آزاد را خنثی می کند. رادیکال های آزاد مولکول هایی هستند که باعث تخریب بسیاری از بافت های بدن می شوند.

حال با این اوصاف تصور کنید که اگر به جای اینکه هندوانه در فرآیند تولید خود دارای رنگ قرمز شود کشاورزان برای ورود زودتر این محصول به بازار با استفاده از کودهای شیمیایی این رنگ قرمز را به صورت غیر عادی در هندوانه ایجاد کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

موضوع استفاده از برخی کودهای شیمایی برای قرمز شدن هر چه سریعتر هندوانه اولین بار در یکی از جلسات کارگروه سلامت است در سال جاری از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مطرح شد تا بررسی این موضوع و اطلاع رسانی در مورد آن به جلسات بعدی کارگروه سلامت استان موکول شد و جهاد کشاورزی نیز زمان لازم برای بررسی مشکل در اختیار داشته باشد.

در همان جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در مصاحبه ای که با خبرنگار مهر بعد از جلسه داشت از دریافت اخباری مبنی بر استفاده از یک نوع کود شیمایی در اراضی هندوانه کاری استان خبر داد.

علی اکبر یاراحمدی با اشاره به برخی گزارشها در زمینه استفاده از مواد شیمیایی در هندوانه ها، بیان داشت: ما پیگیری هایی در این زمینه انجام دادیم که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

وی ادامه داد: در این پیگیری ها برخی گزارش ها وجود دارد که تعدادی از هندوانه کاران لرستانی از نوعی کود شیمایی استفاده می کنند که برای برداشت محصول حداقل باید یک هفته زمان از آبیاری توسط کود بگذرد و سپس این محصول وارد بازار مصرف شود ولی متاسفانه این زمان از سوی صیفی کاران رعایت نمی شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تاکید بر اینکه این نوع کود باعث قرمز شدن رنگ هندوانه می شود، تصریح کرد: این در حالیست که استفاده از این نوع کود شیمایی هیچ گونه تاثیری در طعم هندوانه ندارد.

یاراحمدی خاطر نشان کرد: همچنین گزارش هایی وجود دارد که در برخی افراد علائم مسمومیت روده ای بر اثر استفاده از این نوع هندوانه ها مشاهده شده است.

این سخنان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در جلسه بیش از یک ماه گذشته در حالی مطرح شد که دکتر یاراحمدی با تاکید بر اینکه هنوز هیچ کدام از این موارد از سوی مسئولان جهاد کشاورزی تایید نشده است، تصریح کرد: ما با توجه به ابهامات موجود و بر اساس اخباری که به ما رسیده بود موضوع را برای پیگیری به جهاد کشاورزی استان ارجاع داده ایم.

به هر حال با توجه به اینکه هنوز موضوع به صورت صد درصدی مورد تایید قرار نگرفته بود خبرگزاری مهر در راستای اطلاع رسانی شفاف از انتشار مصاحبه یاد شده خودداری کرد تا اینکه شنبه هفته جاری نشست شورای سلامت استان که در آن قرار بود نتیجه بررسی ها توسط جهاد کشاورزی لرستان ارائه شود بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

این در حالیست که به گفته مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان تنها علت دعوت نکردن از رسانه ها برای حضور در این جلسه ناهماهنگی های به وجود آمده در روند برگزاری جلسه شورای سلامت بوده است.

به هر حال پیگیری های خبرگزاری مهر برای دستیابی به محتویات جلسه تنها به گزارش تهیه شده توسط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ختم شد.

در این گزارش آمده است: در جلسه شورای سلامت استان نماینده سازمان جهاد کشاورزی لرستان از آلودگی محصول هندوانه تولیدی مزارع صیفی جات استان با ماده ای شیمیایی بنام "سکوسترین" که برای تأمین آهن درختان میوه استفاده می شود، خبر داده که سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته است و از برخورد این سازمان با استفاده کنندگان از این ماده در سطح "650 هکتار" زیر کشت این محصول در استان گزارشی ارائه کرد.

به هر حال هر چند در گزارش دانشگاه علوم پزشکی به طور مختصر به این موضوع اشاره شده است اما به نظر می رسد همین اشاره نیز خود دلیلی محکم بر رنگ واقعیت بخشیدن به شایعه هندوانه های قرمزی است که موجب ارائه گزارش هایی از سوی مردم به دانشگاه علوم پزشکی شده بود.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به اینکه در این فصل سال هندوانه از جمله میوه هایی است که متقاضیان زیادی از سوی مردم دارد باید نظارت بیشتری بر روند تولید این محصول از سوی دستگاه های ذیربط صورت گیرد چرا که کوچکترین بی توجهی موجب به التهابات و نگرانی هایی در سطح جامعه خواهد شد.