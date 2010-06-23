چگونه آب را برای آیندگان ذخیره کنیم / سه عامل تاثیرگذار هدر رفت آب

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون متوسط سرانه آب دنیا برای هر نفر در سال 7 هزار و 500 مترمکعب است، این در حالی است که در ایران، سرانه آب برای هر نفر در سال 2 هزار و 200 مترمکعب است. از سوی دیگر، متوسط بارندگی در جهان 850 میلی متر و این میزان در ایران 250 میلی متر است.

این در حالی است که سه عامل مهم و تاثیرگذار آلودگی منابع آبی، اتلاف و هدر رفت آب و نیز تغییرات آب و هوایی وضعیت جامعه بشری را با خطر مواجه کرده است. ایران نیز در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و میانگین بارش آن از یک سوم میانگین جهانی که 750 میلیمتر است، تجاوز نمی کند. همین امر، ضرورت صرفه جویی مصرف آب را بیش از پیش نمایان کرده است.

در این میان، رویارویی با معضل کمبود منابع آبی، عزم راسخ را می طلبد؛ به گونه ای که همه مردم باید در کنار سازمانها و نهادهای مسئول، همتی مضاعف برای مدیریت و فائق آمدن به مشکلات سوء کم آبی و صرفه جویی بیشتر داشته باشند.

شاید هفته صرفه جویی در مصرف آب که امروز دومین روز خود را سپری می کند، فرصت مناسبی باشد تا مردم نیز همراه با سیاستگذاران و برنامه ریزان، با انجام تغییراتی ساده در مصارف خود که حتی به کوچکترین شکل رفاه آنها را به خطر نیندازد، منابع آبی را حفظ و نگهداری کنند تا نسل های آینده نیز از این نعمت بهره مند شوند.

روز دوم این هفته، به نام "آب، همت مضاعف در اصلاح الگوی مصرف" نامیده شده است. برای تحقق این هدف، راهها و پیشنهادهای متعددی وجود دارد که با بکارگیری آنها می توان شاهد تغییر اساسی در رقم مصرف آب موجود در قبض های آب ساختمان بود.

یکی از این راهکارهای ساده، بازدید کولرهای آبی است. از آنجا که این روزها در بیشتر ساعات شبانه روز، کولرها مشغول به کار هستند، کنترل هرچند روز یکبار شلنگ آب کولر و همچنین نحوه کارکرد شناور آن می تواند از بسیاری از موارد هدررفتن غیرآگاهانه آب جلوگیری کند.

دومین راهکار، تعمیر شیرها و واشرهای آنها است. اغلب شیرهای آب گرم در مجاورت با گرمای حاصل از آب داغ و باز و بسته شدن پیاپی به مرور زمان صدمه دیده و همین مسئله موجب چکه کردن آب می شود. به همین جهت به محض ملاحظه چنین موردی، باید به سرعت آن را تعویض کرده و یا در صورتی که چکه کردن ناشی از مشکل دیگری در ساختار شیر است، آن را تعمیر کرد.

اینها راهکارهای ساده ای هستند که می توانند تاثیرات بزرگی در صرفه جویی مصرف آب داشته باشند. یکی دیگر از این راهکارها، آبیاری با آب غیر شرب است؛ به نحوی که از آب حاصل از شستشوی میوه ها و سبزیجات، برای آبیاری باغچه و یا گلدان ها استفاده شود. برای این منظور لازم است در زیر سبد حاوی میوه ها و سبزیجات در حال شست وشو، لگنی قرار داده و آب جمع شده در لگن را مورد استفاده قرار دهید.

خراب بودن سیفون توالت فرنگی و معمولی می تواند مقدار زیادی از آب را به هدر دهد. این خرابی و در نتیجه انتقال آب از مخزن به چاه ممکن است آنقدر مستمر و بدون صدا باشد که توجه شما را به خود جلب نکرده و مدت زمان طولانی ادامه یابد؛ لذا در صورتیکه به مصرف بیش از حد آب در قبض مربوط مشکوک شدید، سیفون ها را نیز بازدید کنید.

برای امتحان در مورد فلاش تانکها، می توان در آب داخل مخزن آنها، چند قطره جوهر ریخته و در واقع آب داخل آن را رنگی کنید. حال در صورت وجود هرگونه اشکالی در کارکرد شناور و اجزای دیگر و در نتیجه انتقال آب به داخل چاه، سیر آب رنگی روان به صورت خطی بر روی سطح کاسه نمایان خواهد شد. به این ترتیب با اطمینان، به تعمیر و رفع مشکل اقدام کنید. البته این کار نیاز به بازدید چندساعته دارد.

از آنجا که معمولاحجم مخزن فلاش تانکها به خصوص در توالتهای معمولی زیادتر از حد نیاز برای تخلیه بوده و به این ترتیب مقدار زیادی آب با هر بار کشیدن طناب و یا فشار دادن دکمه مخصوص وارد فضای کاسه توالت شده و سپس تخلیه می شود، یافتن راهکاری برای کم کردن این میزان در موضوع صرفه جویی آب می تواند نقش داشته باشد.

برای این منظور علاوه بر اقدامات فنی مربوطه، می توان مقداری از فضای داخل مخزن سیفون را با جسم دیگری پر کرده و در واقع امکان جمع شدن مقدار آب کمتری را در مخزن ایجاد کرد. به عنوان مثال می توان یک شیشه نوشابه 1.5 لیتری را از آب پر کرده و به حالت خوابیده در کف مخزن جای داد. به این ترتیب 1.5 لیتر از آب داخل مخزن کمتر مصرف می شود.

یکی از راههای دیگر برای صرفه جویی در مصرف آب، استفاده صحیح از ماشین های لباسشویی و ظرفشویی است. هیچگاه ماشین ظرفشویی و لباسشویی را با مقدار اندکی لباس و یا ظرف چرک روشن نکنید. مگر آنکه دستگاه برای کاهش مصرف آب دارای دکمه ای مخصوص نصف ظرفیت و یا مانند آن باشد؛ زیرا در حالت عادی حتی اگر قطعه ای ظرف و یا تکه ای لباس نیز برای شست وشو در ماشین قرار داده شده باشد، دستگاه با توجه به برنامه تنظیم شده همان میزان آبی را که برای شست و شوی ظرفیت کامل نیاز است، مصرف می کند.

این روزها با توجه به گرم بودن هوا، داشتن حیاطی سرسبز و یا بالکنی با چشم انداز زیبا یکی از نعمتها محسوب می شود؛ ولی مسئله اینجا است که برای تمیز کردن این فضاها و مهیا کردن شرایط استفاده، برخی به جای جارو برای جمع کردن خاک و خاشاک و سپس شستشو با آب از همان ابتدا از فشار قوی آب به عنوان جارو نیز استفاده می کنند که به این ترتیب مقدار آب مصرفی چندین برابر خواهد شد.

این درحالی است که مهندسان سازمان آب و فاضلاب به منظور کاهش مصرف آب اقدام به تولید و عرضه تجهیزات مخصوص کرده اند که با به کارگیری آنها در شیرها، می توان از میزان خروج با فشار زیاد آب جلوگیری به عمل آورد. علاوه بر این، نصب شیرهای همراه با چشمی الکترونیک و همچنین شیرهای تایمردار نیز از جمله راهکارهای بسیار مهم در امر صرفه جویی آب به حساب می آیند.