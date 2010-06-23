باشگاه انقلاب تهران قهرمان مسابقات اسکواش کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سه‌ شنبه شب در هفته سوم و چهارم این رقابتها که به مدت دو روز در خانه اسکواش یزد برگزار شد، باشگاه انقلاب تهران با 19 امتیاز عنوان قهرمانی را در دور رفت به دست آورد.

جام یزد نیز در این رقابتها با امتیاز مشابه 19 و تفاضل کمتر در پت ‌شماری، دوم و تیم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان با 17 امتیاز سوم شد.

در روز پایانی این مسابقات دو بازی در یزد برگزار شد که تیم جام جم یزد با نتیجه مشابه 2 بر 1 از سد تیم‌ های مناطق نفت ‌خیز جنوب و آران بیدگل گذشت.

دور برگشت این رقابت‌ ها نیز از 24 تیرماه سال جاری در آران و بیدگل آغاز می‌ شود.