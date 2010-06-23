  1. استانها
  2. یزد
۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

باشگاه انقلاب تهران قهرمان مسابقات اسکواش کشور شد

باشگاه انقلاب تهران قهرمان مسابقات اسکواش کشور شد

یزد - خبرگزاری مهر: دور رفت مسابقات لیگ برتر اسکواش کشور با قهرمانی باشگاه انقلاب تهران در یزد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سه‌ شنبه شب در هفته سوم و چهارم این رقابتها که به مدت دو روز در خانه اسکواش یزد برگزار شد، باشگاه انقلاب تهران با 19 امتیاز عنوان قهرمانی را در دور رفت به دست آورد.

جام یزد نیز در این رقابتها با امتیاز مشابه 19 و تفاضل کمتر در پت ‌شماری، دوم و تیم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان با 17 امتیاز سوم شد.

در روز پایانی این مسابقات دو بازی در یزد برگزار شد که تیم جام جم یزد با نتیجه مشابه 2 بر 1 از سد تیم‌ های مناطق نفت ‌خیز جنوب و آران بیدگل گذشت.

دور برگشت این رقابت‌ ها نیز از 24 تیرماه سال جاری در آران و بیدگل آغاز می‌ شود.

کد مطلب 1105907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها