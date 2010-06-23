سیستم ردیاب ماهواره ای ناوگان خدمات موتوری راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صادق حسین دوستی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مدیریت و ناوبری صحیح ناوگان، موقعیت دقیق خودروها، برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از تجهیزات موجود و تقویت نظارت مدیریتی بخشی از مزایای این طرح است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این سیستم در ناوگان خدمات شهری و جمع آوری زباله ها نیز در دست بررسی است، بیان داشت: بودجه بخشIT سازمانها و مناطق چهارگانه شهرداری ارومیه در سال جاری 10 میلیارد ریال است.

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه ار واگذاری وصول عوارض خودرو و عوارض پیشه و کسب به دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و اظهار داشت: این دفاترتوسط بخش خصوصی راه اندازی و بخشی از خدمات واحدهای اجرایی در سازمانهای شهرداری ارومیه را بر عهده خواهند گرفت.

