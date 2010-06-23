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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

در شهرداری ارومیه؛

سیستم ردیاب ماهواره ای ناوگان خدمات موتوری راه اندازی شد

سیستم ردیاب ماهواره ای ناوگان خدمات موتوری راه اندازی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه از راه اندازی سیستم رد یاب ماهواره ای ناوگان خدمات موتوری شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صادق حسین دوستی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مدیریت و ناوبری صحیح ناوگان، موقعیت دقیق خودروها، برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از تجهیزات موجود و تقویت نظارت مدیریتی بخشی از مزایای این طرح است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این سیستم در ناوگان خدمات شهری و جمع آوری زباله ها نیز در دست بررسی است، بیان داشت: بودجه بخشIT  سازمانها و مناطق  چهارگانه شهرداری  ارومیه در سال جاری 10 میلیارد ریال است.

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه ار واگذاری وصول عوارض خودرو و عوارض پیشه و کسب  به دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و اظهار داشت: این دفاترتوسط بخش خصوصی راه اندازی و بخشی از خدمات واحدهای اجرایی در سازمانهای شهرداری ارومیه را بر عهده خواهند گرفت.
 

کد مطلب 1105910

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