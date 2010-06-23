لیلا اظهری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه روستاها آسیب پذیرترین مکان ها در هنگام وقوع حوادث طبیعی است، اظهار داشت: در همین راستا و به منظور جلوگیری از بروز خسارت های فراوان در زمان وقوع حوادث تیم های مدیریت بحران در روستاها ایجاد شد.

اظهری با بیان اینکه درصد قابل توجهی از بافت روستاهای کشور خشتی و قدیمی است و این امر درصد خسارت ناشی از حوادث را به حداکثر می رساند، گفت: توجه به آموزش روستائیان از برنامه های ضروری و اولویت های اصلی هلال احمر استان همدان است.

وی از تشکیل تیم های مدیریت بحران روستاها خبر داد و گفت: ترکیب این تیم شامل دهیار، سه نفر از اعضای شورای روستا، مسئول خانه بهداشت و مسئول مخابرات روستا است.

اظهری تعداد دوره های برگزار شده در روستاها تاکنون را 29 دوره برشمرد و خاطر نشان کرد: در این 29 دوره ی بیش از 739 نفر در هزار و 15 ساعت آموزش های مدیریت بحران را فرا گرفته اند که هلال احمر نهاوند و اسدآباد هریک با برگزاری 10 دوره بیشترین تعداد فراگیر در روستا را داشته است.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری در تمام روستاهای استان همدان هسته مدیریت بحران تشکیل می شود، یادآور شد: در هر روستا هفت نفر عضو این هسته اصلی هستند.

اظهری افزود: در حال حاضر در روستاهای استان همدان تیم‌های امداد روستایی تشکیل شده تا در صورت بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه به امداد اهالی این مناطق بپردازند.

رئیس اداره آموزش جمعیت هلال احمر همدان گفت: تیم امداد روستایی با تلاش حوزه‌های جوانان، امداد و آموزش جمعیت هلال احمر استان تشکیل شده است و طبق برنامه‌ریزی‌ها سالانه در صد روستا تیم عملیاتی تشکیل می‌شود.

وی بیان داشت: در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز تا پایان سال 93 تمام هسته‌های مدیریتی روستا‌ها آموزش می‌بینند.