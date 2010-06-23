شرکت دخانیات از تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکت سیگارها استفاده نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن آذری ‌پور افزود: براساس قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین‌نامه اجرایی این قانون، شرکت دخانیات موظف شده است بر روی تمامی سیگارهای داخلی و وارداتی تصاویر بهداشتی مصور را الصاق نماید که متاسفانه این شرکت به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کند.

وی گفت: وزارت بهداشت براساس تکالیف قانونی خود، متن و تصاویر پیامهای بهداشتی درخصوص آثار سوء مصرف سیگار را به شرکت دخانیات ارائه داده است اما این شرکت در حجم بسیار اندکی نسبت به الصاق این هشدارها بر روی پاکت سیگارها اقدام کرده به نحوی که سیگارهای دارای هشدار بهداشتی اصلا در بازار دیده نمی‌شود.

آذری ‌پور در تشریح چگونگی تصاویر و پیام‌های بهداشتی که وزارت بهداشت در اختیار شرکت دخانیات قرار داده است، گفت: یکی از تصاویر، مربوط به مقایسه ریه سالم و ریه افراد سیگاری و مبتلا به سرطان است. تصویر دیگر مربوط به بیماریهای عروقی ناشی از مصرف سیگار است که منجر به قطع انگشت پا شده است و تصویر دیگری نیز به تاثیر آثار استنشاق تحمیلی دود سیگار بر اطرافیان پرداخته و کودکی را نشان می‌دهد که با کمک دستگاه تنفسی قادر به نفس کشیدن است.

وی با بیان اینکه متاسفانه شرکت دخانیات تاکنون این تصاویر هشداردهنده را بر روی پاکت‌های سیگار الصاق نکرده است، از مراجع ذیصلاح مانند وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواست که با پیگیریهای شدیدتر، شرکت دخانیات را برای انجام تعهدات قانونی خود تحت فشار قرار دهند.

عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات به تجارب و نتایج موفق الصاق هشدارهای بهداشتی بر روی پاکتهای سیگار در پروتکلهای معاهده کنترل دخانیات اشاره کرد و گفت: کشور ما نیز این پروتکل را امضا کرده و قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را براساس آن تدوین کرده است.

وی افزود: براساس نتایج تحقیقات به عمل آمده الصاق هشدارهای بهداشتی بر روی پاکتهای سیگار موجب افزایش تمایل و اقدام برای ترک سیگار و همچنین کاهش مقبولیت اجتماعی فرد سیگاری می‌شود.

همچنین بررسیها نشان می‌دهد افراد سیگاری، سیگارهای خود را به دلیل الصاق تصاویر بهداشتی حداقل در مقابل خانواده خود استعمال نمی‌کنند و همین امر موجب پیشگیری از مضرات ناشی از استنشاق تحمیلی دود سیگار برای اطرافیان می‌شود.

آذری‌پور در ادامه خاطر نشان کرد: در صورت تعهد شرکت دخانیات به تعهدات قانونی خود، شاهد کاهش بسیار چشمگیر مضرات و بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات در کشور خواهیم بود.