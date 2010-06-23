  1. استانها
  2. سمنان
۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

قادری:

تعداد شوراهای حل اختلاف سمنان به نصف کاهش می یابد

تعداد شوراهای حل اختلاف سمنان به نصف کاهش می یابد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس شورا های حل اختلاف استان سمنان از کاهش نیمی از شوراهای حل اختلاف استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد حسن قادری صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: تعداد شوراهای حل اختلاف استان سمنان از 346 شعبه با کاهش به 160 تا 180 شعبه حل اختلاف می رسد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی و کاهش تعداد شوراهای حل اختلاف این استان اجرا می شود، گفت: در این طرح شوراهای حل اختلافی که فعال نبوده و صرفا اسمی بوده است حذف می شود.

قادری با اشاره به اینکه علت این امر نظارت بیشتر بر فعالیتهای شوراهای حل اختلاف و آموزش اعضاء است، گفت: در این طرح شوراهای غیرفعال در استان سمنان حذف و کاهش می یابند.

به گفته وی، کاهش شوراها شامل شوراهای تخصصی نمی شود و فقط شوراهای عادی غیرفعال کاهش می یابند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری سمنان در امور شوراهای حل اختلاف ادامه داد: شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری کمتر از 30 میلیون ریال و سه ماه حبس را دارند.

وی با اشاره به افزایش مبلغ جرائم رانندگی و بدحجابی، گفت: بررسی جرائم رانندگی و بدحجابی نیز در صلاحیت این شوراها قرار دارد.

محمدحسن قادری با بیان اینکه در شوراهای حل اختلاف استان سمنان 67 نفر قاضی، 680 نفر عضو و 186 نفر دبیر فعالیت دارند، گفت: در این شوراها از بدو تشکیل تا پایان سال 88 بیش از 188 هزار پرونده وارده داشته اند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان سمنان یادآور شد: بیش از 180 هزار پرونده از تعداد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان تاکنون رسیدگی و مختومه شده است. 

کد مطلب 1105924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها