تعداد شوراهای حل اختلاف سمنان به نصف کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد حسن قادری صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: تعداد شوراهای حل اختلاف استان سمنان از 346 شعبه با کاهش به 160 تا 180 شعبه حل اختلاف می رسد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی و کاهش تعداد شوراهای حل اختلاف این استان اجرا می شود، گفت: در این طرح شوراهای حل اختلافی که فعال نبوده و صرفا اسمی بوده است حذف می شود.

قادری با اشاره به اینکه علت این امر نظارت بیشتر بر فعالیتهای شوراهای حل اختلاف و آموزش اعضاء است، گفت: در این طرح شوراهای غیرفعال در استان سمنان حذف و کاهش می یابند.

به گفته وی، کاهش شوراها شامل شوراهای تخصصی نمی شود و فقط شوراهای عادی غیرفعال کاهش می یابند .

معاون قضائی رئیس کل دادگستری سمنان در امور شوراهای حل اختلاف ادامه داد: شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری کمتر از 30 میلیون ریال و سه ماه حبس را دارند.

وی با اشاره به افزایش مبلغ جرائم رانندگی و بدحجابی، گفت: بررسی جرائم رانندگی و بدحجابی نیز در صلاحیت این شوراها قرار دارد.

محمدحسن قادری با بیان اینکه در شوراهای حل اختلاف استان سمنان 67 نفر قاضی، 680 نفر عضو و 186 نفر دبیر فعالیت دارند، گفت: در این شوراها از بدو تشکیل تا پایان سال 88 بیش از 188 هزار پرونده وارده داشته اند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان سمنان یادآور شد: بیش از 180 هزار پرونده از تعداد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان تاکنون رسیدگی و مختومه شده است.