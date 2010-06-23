به گزارش خبرنگارمهر، کمیته لیگ فدراسیون کشتی که چند روزی است با سرپرستی عباس نمازیان از داوران بازنشسته و قدیمی کشتی کشور اداره می شود، بخشنامه آغاز لیگ دسته اول کشتی کشور را به هئیتهای کشتی سراسر کشور ارسال کرد.
تیمهای متقاضی حضور در این رقابتها تا روز 14 تیرماه فرصت دارند تا آمادگی خود را با پرداخت پنج میلیون تومان به این کمیته اعلام کنند.
قرار است جلسه هماهنگی تیمهای حاضر در این رقابتها روز 26 تیرماه برگزار شود و پس از پایان این جلسه برنامه کامل و زمان آغاز این رقابتها که از مردادماه آغاز خواهد شد با مشخص شدن تعداد تیمها اعلام شود.
تیم برتر این رقابتها با نظر فدراسیون کشتی به یک تورنمنت بین المللی اعزام می شود.
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