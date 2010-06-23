60 درصد پرونده های قضایی گلستان وارد شورای حل اختلاف می شود

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از زمان تشکیل شورای حل اختلاف تاکنون بیش از 518 هزار فقره پرونده وارد شعب این شورا شده است.

وی اظهار داشت: در این مدت بیش از 92 هزار فقره پرونده در شعب شورای حل اختلاف گلستان منجر به سازش شده است.

معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: ورود پرونده های فاقد پیچیدگی قضایی به شعب شورای حل اختلافف فرصت زمانی لازم برای رسیدگی به پرونده های مهم را برای قضات محاکم عمومی و انقلاب استان فراهم کرده است.

جعفری افزود: کاستن از حجم پرونده های ورودی به دادگستریف کاهش زهینه های دادرسی برای مردم و دستگاه قضایی، کم شدن زمان رسیدگی به دعاوی مردم در شعب شورای حل اختلاف، و دادگاه ها از دیگر مزایای فعالیت شعب شورای حل اختلاف است.

جعفری گفت: بررسی دعاوی حقوقی تا 30 میلیونر یال در روستاها کار اعضای شوراهای حل اختلاف است.

بیش از 300 شعب شورای حل اختلاف در گلستان فعالیت دارد.