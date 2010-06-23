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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

60 درصد پرونده های قضایی گلستان وارد شورای حل اختلاف می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: سالانه 60 درصد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان وارد شعب شورای حل اختلاف می شود که نشان از موفقیت این شورا دارد.

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از زمان تشکیل شورای حل اختلاف تاکنون بیش از 518 هزار فقره پرونده وارد شعب این شورا شده است.

وی اظهار داشت: در این مدت بیش از 92 هزار فقره پرونده در شعب شورای حل اختلاف گلستان منجر به سازش شده است.
 
معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: ورود پرونده های فاقد پیچیدگی قضایی به شعب شورای حل اختلافف فرصت زمانی لازم برای رسیدگی به پرونده های مهم را برای قضات محاکم عمومی و انقلاب استان فراهم کرده است.
 
جعفری افزود:  کاستن از حجم پرونده های ورودی به دادگستریف کاهش زهینه های دادرسی برای مردم و دستگاه قضایی، کم شدن زمان رسیدگی به دعاوی مردم در شعب شورای حل اختلاف، و دادگاه ها از دیگر مزایای فعالیت شعب شورای حل اختلاف است.
 
جعفری گفت: بررسی دعاوی حقوقی تا 30 میلیونر یال در روستاها کار اعضای شوراهای حل اختلاف است.
 
بیش از 300 شعب شورای حل اختلاف در گلستان فعالیت دارد.
کد مطلب 1105929

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