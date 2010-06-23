صدابردار متخصص برای اجراهای ویژه بانوان وجود ندارد

ارکیده حاجیوندی سرپرست گروه موسیقی ارکیده با اعلام این خبر درخصوص مشکلات موجود در برگزاری کنسرت درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : نبود نیروهای متخصص و کاربلد در زمینه مسائل فنی به خصوص صدابرداری که یکی از مهمترین مسائل در برگزاری کنسرت است باعث شده که در اغلب اجراهای خود دچار نارسایی هایی در کیفیت صدا شویم و همین مسئله مشکلات فراوانی را ایجاد می کند و سطح کیفی کار با وجود همه تلاشی که اعضای یک گروه موسیقی برای ارائه اجرایی خوب داشته اند پایین می آید.

وی در ادامه افزود : در طول اجراهای متعددی که گروه موسیقی ارکیده برگزار کرده با این نقص روبرو بوده ام و همواره یکی از دغدغه های من، شنیده شدن صدای خوب درسالن بوده است به همین دلیل بانوان متخصص را پیدا کردم و حتی در برخی از اجراها هم به مسئولان تالار معرفی کردم ولی متاسفانه مسئولان هیچ اقدامی در جهت بستن قرار داد با این متخصصان انجام نداده اند.

ای خواننده در ادامه صحبت های خود به بالا بودن اجاره بهای سالن ها برای برگزاری کنسرت اشاره کرد و گفت : گرانی سالن برای برگزاری کنسرت از دیگر مشکلاتی است که متاسفانه گریبان گروه های موسیقی که به طور مستقل فعالیت می کنند را گرفته است و این گرانی شامل سالن هایی است که تحت پوشش سازمان های دولتی مانند وزارت ارشاد فعالیت می کنند؛ به عنوان نمونه تالاروحدت از جمله این سالن ها است که مسئولان تالار می تواند تخفیف هایی قائل شود ولی متاسفانه با کمترین حمایتی روبرو می شویم؛ضمن اینکه تنها سالن فرهنگسرای نیاوران و تالار وحدت ویژه اجرای بانوان است که سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران به دلیل پایین بودن ظرفیت جوابگوی هزینه هایی که صرف می کنیم نیست مگراینکه تعداد اجراها دراین سالن بالا باشد که این امر هم تقریبا غیر ممکن است و از سوی دیگر هزینه تالار وحدت هم بالا است.

وی در ادامه افزود : البته ناگفته نماند که تالار وحدت برای اجراهایی ویژه بانوان تا اندازه ای تخفیف می دهد ولی درکل شرایط برگزاری کنسرت بسیار سخت شده است.

سنتور نواز گروه موسیقی ارکیده در ادامه صحبت های خود به تبلیغات اشاره کرد و گفت : بانوان هنرمند پتانسیل بالایی در جذب مخاطب های خود دارند ولی این مخاطبان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از کم و کیف برگزاری کنسرت ویژه بانوان از حضور دربرنامه های موسیقی بازمی مانند؛ در همین راستا آلبوم های موسیقی می تواند راهی برای آشنایی مخاطب با گروه های موسیقی باشد ولی متاسفانه اجازه ارائه آلبوم در بازار نشر حتی به صورت همخوان را نداریم و همین مسئله لطمه بسیاری به گروه های موسیقی بانوان وارد می کند.

ارکیده حاجی وندی در ادامه صحبت های خود به تازه ترین کنسرت این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : طبق برنامه ریری انجام شده کنسرت گروه موسیقی ارکیده در تاریخ های 13 ،14 و 15 مردادماه ساعت 17 در تالاروحدت برگزارمی شود در این اجرا 18 قطعه به روی صحنه می بریم که 8 قطعه از آثار جدید گروه موسیقی ارکیده است .

وی در پایان با توضیح قطعات این گروه موسیقی گفت : قطعات "زن ایرونی"،"عاشق شدم"،"از من چی می خوای"،"پیله تن"،"تو که اینو می دونی"،" به کاری کن"،"رقص نو" و "دارا و ندار" از جمله آثاری است که در تازه ترین کنسرت این گروه موسیقی به روی صحنه می رود ضمن اینکه دراین اجرا خانم ها مریم نیک بین نوازنده پیانو و کیبورد،پریسا جد نوازنده درامز،سپیده عظیمی آبوا،هلیا گلمقانی فلوت،نرگش تقی پور هورن،پگاه عبدالله زاده ویولن و ویولا، دنیا حاجی وندی همخوان و ویولا،ارغوان حاجی وندی همخوان و گیتارباس، ارمغان حاجیوندی پرکاشن و همخوان و آذین ملک زاده کمانچه از اعضای گروه موسیقی ارکیده هستند که در این اجرا مرا همراهی می کنند.