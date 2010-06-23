45 درصد پرونده های شورای حل اختلاف خراسان جنوبی به سازش منجر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن مظهری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 54 درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف استان مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی است، افزود: در سال گذشته 41 هزار فقره پرونده به دادسراها و دادگاه‌ها وارد شده است.

وی آموزش پرسنل دادگستری های سطح استان را با توجه به جوان بودن دستگاه قضایی یکی از اولویتهای این نهاد برشمرد و یادآور شد: در همین راستا 23 دوره آموزشی برای هزار و 494 نفر در سطح استان برگزار شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در خصوص مسئله عفاف و حجاب نیز گفت:ضابطان قوه قضائیه موظف به تشکیل پرونده برای افرادی هستندکه درمعابر عمومی باپوشش خلاف شرع واردمی ‌شوند.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچ پرونده ‌ای در خصوص بدحجابی یا بی ‌حجابی به دادگستری استان وارد نشده است.

وی رعایت حجاب از ضروریات دین مبین اسلام دانست و بیان داشت: برخی از مسئولان به بهانه انجام کار فرهنگی از انجام مسئولیت سرباز می‌ زنند.

وی با اشاره به گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یادآور شد: بین حریم خصوصی افراد با فضای عمومی جامعه باید تفکیک قایل شویم چرا که در شرع و قانون تجاوز به حریم خصوصی افراد منع شده است و برای کشف جرم نمی‌ شود وارد حریم خصوصی افراد شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ورود افراد به اجتماع در واقع ورود آنها به یک فضای عمومی است که کسی نمی ‌تواند به استناد به آزادی هر رفتاری را مرتکب شود.

به گفته وی آزادی در جامعه محدود به این است که به حقوق دیگران لطمه وارد نشود و هنجارهای رسمی نظام که قواعد رفتاری است شکسته نشود.

وی با تاکید بر انجام کار فرهنگی از سوی مسئولان خاطرنشان کرد: اگر کسی رفتاری را مرتکب شود که نظم و امنیت عمومی مردم را مختل کند باید متناسب با جرم با وی برخورد شود.

مظهری حضور در جامعه را با حجاب نامناسب جرم دانست و گفت: انتقاد وارده به مسئولانی است که بعد از گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کار فرهنگی و الگوسازی لازم را انجام نداده‌ اند و این انتقاد در مرحله دوم به مسئولانی وارد است که اهرمهای قانونی لازم را در اختیار داشته و استفاده نکرده ‌اند.

وی وجود هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های دولتی، کمیته ‌های انضباطی در دانشگاه‌ها و مقررات انضباطی در مدارس را گامی موثر برای برخورد با بدحجابی و بی ‌حجابی دانست و اظهار کرد: برخی از مسئولان در برخورد با بدحجابی کوتاهی می‌ کنند که این اغماضها بی جا و غیرقانونی است.

وی ادامه داد: اگر زنان و مردان در معابر عمومی با پوشش نامناسب و خلاف شرع وارد شوند جرم محسوب می شود و ضابطان قوه قضائیه موظف به بررسی و تشکیل پرونده برای آنان هستند.