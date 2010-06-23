خورشید جام جهانی را به خانه زاغه نشینان برد!

به گزارش خبرگزاری مهر، فوتبال در محله زاغه نشینان "کیبرا" در کشور آفریقایی کنیا یکی از محبوب ترین ورزشهای کودکان به شمار می رود که به دلیل کمبود تجهیزات مناسب به توپهایی که از کیسه های پلاستیکی و نخ ساخته شده شوت می زنند. این کمبود تجهیزات همچنین باعث می شود گروه های 20 نفری یا بیشتری از طرفداران فوتبال به دور یک رادیو کوچک حلقه بزنند تا تنها بتوانند نام فوتبالیستهای محبوب خود را از زبان گوینده رادیو بشنوند.

همچنین بدون وجود الکتریسیته، بسیاری از یک میلیون نفر از ساکنان کیبرا هرگز توانایی دیدن تصاویر یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان یعنی جام جهانی فوتبال را نداشته اند.

با این حال شرایط جام جهانی این دوره تنها برای فوتبالیستها و تیم های ملی متفاوت نبوده است زیرا با کمک پروژه ای خیریه که به منظور آموزش دادن تکنولوژی خورشیدی به کودکان در این شهر آغاز به کار کرده است، ساکنان این شهر زاغه نشین برای اولین بار توانستند تصاویر مستقیم جام جهانی فوتبال را بر روی نمایشگر یک تلویزیون مشاهده کنند.

"جوشیا راموگی" مدیر اجرایی Solafrica، گروه خیریه سوئیسی که اجرای این پروژه را به عهده گرفته بود می گوید: "این بسیار هیجان انگیز است، مردم اینجا از اینکه می توانند جام جهانی را ببینند بسیار خوشحالند. ایده اصلی این پروژه تنها نمایش دادن بازی های جام جهانی نیست بلکه هدف اصلی نمایش دادن توانایی های انرژی خورشیدی به نوجوانان و کودکان است."

از دیگر اهداف این پروژه عرضه انرژی پاک و کم هزینه برای ساکنان فقیر این شهر آفریقایی و آموزش دادن به جوانان و نوجوانان این شهر برای درآمدزایی و یافتن کار در زمینه انرژی خورشیدی است. راموگی معتقد است به این شکل این جوانان از ارتکاب جنایت مصون خواهند ماند زیرا اکثر آنها در صورتی که کاری برای انجام دادن نداشته باشند، مرتکب جنایت می شوند.

به گزارش مهر، راموگی مواد مورد نیاز این پروژه را از سوئیس تامین کرده و به جوانان و نوجوانان می آموزد چگونه تجهیزات خورشیدی را برای دستیابی به تکنولوژی خورشیدی سرهم بندی کنند. هدف اول گروه قانع کردن ساکنان این شهر برای استفاده از لامپهای پاک خورشیدی به جای چراغهای آلوده نفتی بود که در این راستا خانواده ها به جای پرداخت یک دلار برای یک چراغ نفتی، یک دلار در ازای لامپهای خورشیدی 40 دلاری می پرداختند و با گذشت 9 ماه، بدون افزوده شدن به هزینه خانواده ها تمامی آنها لامپهای خورشیدی را جایگزین چراغهای نفتی کردند.

به گفته راموگی سال گذشته نوجوانان کیبرایی سیستم خورشیدی خانگی را برای خانه مادر بزرگ "باراک اوباما" که ساکن کنیا است، نصب کردند. پس از آن اشتیاق بیشتری این نوجوانان را فرا گرفت و با کمک این گروه و با استفاده از یک دستگاه تلویزیون و یک نیروگاه خورشیدی که از صفحات خورشیدی و باطریهای متعددی تشکیل شده بود، توانستند انرژی مورد نیاز برای 6 تا 10 ساعت تماشای تلویزیون را تامین کرده و برای اولین بار مسابقات جام جهانی فوتبال را به صورت زنده مشاهده کنند. باطریهای این نیروگاه پس از 6 ساعت به صورت کامل شارژ شده و امکان تامین نیروی تجهیزات کوچکتری مانند موبایل و چراغهای روشنایی شهری را نیز به وجود خواهد آورد.

بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، پس از اتمام جام جهانی این گروه قصد دارد مدارس را به استفاده از جعبه های انرژی خورشیدی تشویق کند. راموگی امیدوار است به تدریج بتواند امکان استفاده از این انرژی را برای جوامع بیشتری در مسیر صحرای آفریقا فراهم آورد، منطقه ای که بیش از 500 میلیون انسان در آن به برق دسترسی ندارند.