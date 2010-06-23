فعالیت پایانه مسافربری مرکزی ارومیه شبانه روزی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سیاوش سلیمانی پور صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از اول تیر ماه سالجاری در راستای ایجاد تسهیلات بیشتر و بهتر جهت خدمات رسانی به شهروندان ارومیه و مسافرین، ترمینال مسافربری مرکزی بلوار هفت تیر ارومیه بطور دائم و رسمی شبانه روزی فعالیت می کند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون از ساعت 23شب تا 4:30 بامداد عدم فعال بودن شرکتهای مسافربری فعالیت سفرهای جاده ای از مبدا ارومیه به مقصد و بالعکس را با مشکل مواجه کرده بود، بیان داشت: با توجه به شرایط جدید از جمله گشایش پل میانگذر دریاچه ارومیه و بالا رفتن تقاضای سفر و نیاز به ایجاد تغییرات زمانی، سفرهای جاده ای با اتوبوس، مینی بوس و سواریهای بین شهریافزایش خواهد یافت.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ارومیه خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر ساعات سفر، نوع خودروهای سفر و خدمات شرکتهای مسافربری از 28 تیرماه سالجاری به سایت اینترنتی سازمان به نشانی utro.urmiafava.org مراجعه و کلیه اطلاعات سفر را کسب کنند.