قوه قضاییه با اهانت کنندگان به مجلس برخورد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم دلخوش در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که یکی از خبرگزاری های کشور به این قضیه دامن می زند اظهار داشت: ما از وزارت اطلاعات می خواهیم که این قضیه را بررسی و با متخلفان برخورد کند.

وی با توضیح طرح حمایت از موسسات آموزش عالی غیر دولتی افزود: از ابتدا طرحی تهیه شده بود و بنده به عنوان نایب رئیس فراکسیون وقف با همراهی دوستان تلاش کردیم مسئله وقف را به خصوص در مراکز غیر دولتی ساماندهی کنیم.

دلخوش تصریح کرد: بحث دانشگاه آزاد در این موضوع یک حالت سیاسی پیدا کرد و از آنجایی که کار ما اقتصادی است، پایمان را کنار کشیدیم.

این نماینده مجلس با اظهار تاسف از اتفاقات روز گذشته در مقابل مجلس یادآور شد که متاسفانه برخی آقایان صحنه گردان این موضوع شدند و حتی مجلس هم شامل اصولگرایان و سایر نمایندگان حوصله این 2-3 نفر را ندارند.

وی ادامه داد: این آقایان به تجمع کنندگان بلندگو و تجهیزات دادند که علیه مجلس شعار بدهند حتی در زمان مشروطه شاهد چنین موضوعاتی نبودیم.

دلخوش با اشاره به این جمله امام (ره) مبنی بر اینکه مجلس عصاره فضایل ملت است، گفت: ما قبلا در فراکسیون اصولگرایان تدبیری اندیشیدیم که حرمت شورای عالی انقلاب فرهنگی حفظ شود اما این دوستان نگذاشتند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 2 هزار لایحه و طرح در مجلس برای حمایت دولت به تصویب رسیده است تصریح کرد: بنده بیشترین حمایت را از دولت داشته ام اما این آقایان دوستان ناباب دولت هستند.

نماینده صومعه سرا با اشاره به اینکه وزارت کشور درباره تجمع روز گذشته قصور کرده است خاطر نشان کرد: این تجمع بدون مجوز بوده است و باید جلوی آن گرفته می شد اگر تجمع روز گذشته در مقابل وزارت کشور برگزار می شد و چنین شعارهایی سر داده می شد چه برخوردی صورت می گرفت؟

وی با تاکید بر اینکه افرادی که روز گذشته مقابل مجلس جمع شدند احتمالا اطلاع دقیقی از مصوبه مجلس نداشته اند و یا به اشتباه اطلاع به آنها داده شده است گفت: قوه قضائیه باید با این مسائل برخورد کند چرا که توهین به قوا باعث به خطر افتادن منافع ملی می شود.