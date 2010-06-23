شنا ایمن ترین فعالیت بدنی برای بیماران هموفیلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود وکیلی افزود: با شروع فصل گرما و برنامه ریزی به منظور پر کردن اوقات فراغت شاگردان، انتخاب رشته ورزشی مناسب، از دغدغه های والدین کودکان هموفیلی محسوب می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تشریح بیماری هموفیلی به عنوان یک اختلال خونریزی دهنده ارثی افزود: فرد مبتلا به هموفیلی، به علت سطح پایین یا عدم ساخت پروتیئن فاکتور انعقادی، در مواجه با ضربات وارده به بدن، قادر به متوقف کردن خونریزی نیست و این خونریزیهای غیر قابل کنترل موجب کبودی و تورم و در نهایت خونریزی مفاصل بدن خواهد شد.

رئیس بخش هماتولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) خاطر نشان کرد: ورزش شنا برای مبتلایان به هموفیلی فواید زیادی دارد چرا که در شنا احتمال ضربه وآسیب به مفاصل به حداقل رسیده و با قوی کردن عضلات، موجب استحکام مفاصل و کاهش خونریزی مفاصل خواهد شد.

وی گفت: تاچندی پیش به دلیل فقدان روشهای موثر درمانی، بیماران هموفیلی از هر گونه فعالیت بدنی منع می شدند اما امروزه با بررسیهای انجام گرفته، ورزشهای سبک و هوازی امری ضروری در جهت رسیدن به نشاط روحی و جسمی محسوب می شود.

وکیلی در ادامه از والدینی که دارای کودکان هموفیلی هستند در خواست کرد تا فرزندان هموفیلی خود را به ورزش های ایمن زا ترغیب کنند و آنها را به این سمت سوق دهند، تاکید کرد: والدین این کودکان باید درانتخاب ساعات کلاسهای ورزشی فرزند خود نهایت دقت را داشته باشند.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه در ساعات اولیه صبح جذب دارو بهتر صورت می گیرد از والدین خواست تا ترجیحا در ساعات اولیه صبح نسبت به ثبت نام کلاسهای ورزشی فرزندان خود اقدام نمایند.