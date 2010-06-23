فعال شدن بخش توریستی ایران و اتریش ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان گونتر شاپ هوتل در نشست بررسی فرصتهای تجاری اصفهان و اتریش در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: مساحت ایران 15 برابر و جمعیت آن 9 برابر اتریش است و صادرات اتریش به ایران 325 میلیون دلار و واردات از این کشور 63 میلیون دلار است.

وی اظهار داشت: اتریش در سال 2009 که رکود اقتصادی در اروپا را پشت سر می‌گذاشت توانست صادرات خود را به ایران 7 درصد رشد دهد.

شاپ هوتل با اشاره به اینکه سابقه رابطه اقتصادی ایران و اتریش بیش از 50 سال است، ادامه داد: دفتر بازرگانی اتریش در ایران در طول سال سفرهایی به استانها افزایش تعاملات اقتصادی تدارک می‌بیند و استان اصفهان از نخستین استانهایی است که مورد توجه شرکتهای اتریشی قرار گرفته است.

وی توانمندی اتریش در بخش صادرات را تولید انرژی‌های نو برشمرد و گفت: استفاده از انرژی‌های نو چون انرژی خورشیدی، بادی و گرمایی با توجه به شرایط جغرافیایی ایران می‌تواند زمینه همکاری بیشتری بین ایران و اتریش ایجاد نماید و عمده صادرات اتریش را ماشین آلات، خودروهای سنگین و قطعات برشمرد.

معاون مستشار بازرگانی سفارت اتریش در ایران ادامه داد:‌ صادرات اتریش در سال 2009 بیش از 129 میلیارد دلار بوده که عمدتا به اتحادیه اروپا انجام شده و از ایران مواد نفتی و مواد خام به ارزش 63 میلیون دلار وارد اتریش می‌شود.

وی مواد پتروشیمی برای صنایع پلاستیک و کنستانتره میوه و مواد غذایی را زمینه مناسب برای واردات از ایران دانست.

در بخش دیگری از این نشست عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان هدف از برگزاری این نشست را افزایش تعاملات اقتصادی و انتقال تکنولوژی بین بازرگانان اتریش و اصفهان اعلام کرد و گفت: انتظار می‌رود چنین نشستهایی منجر به افزایش سطح تجاری ایران و اتریش شود.

رضا خیامیان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی اصفهان تاکید صرف بر خرید و فروش کالا و خدمات طرفین ندارد بلکه هدف اصلی آن افزایش مبادلات دو طرفه و انتقال تکنولوژی است.