رشد 6 درصدی اهدای خون در کشور / آذربایجان غربی در صدر اهدا کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، مجموع خون اهدایی 30 استان کشور طی مدت یاد شده 328 هزار و 589 واحد است.

این گزارش حاکی است آذربایجان غربی با 44 درصد رشد طی دو ماهه اول سال با بیشترین افزایش آمار اهدای خون مواجه بوده است. طی این مدت در استان یاد شده 9 هزار و 735 واحد خون اهدا شده است.

همچنین استان اردبیل با 28 درصد رشد اهدای خون در رتبه دوم افزایش اهدای خون طی مدت یاد شده قرار گرفته و با این رشد آمار اهدای خون این استان به چهار هزار و 399 واحد رسیده است.

استان همدان نیز طی این مدت با پنج هزار و 582 واحد اهدای خون و رشد 27 درصدی آمار اهدا رتبه سوم رشد اهدای خون طی دو ماه اول سال جاری را از آن خود کرد.

اهدای خون در استانهای خوزستان و بوشهر با کاهش بیش از 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده که می توان گفت افزایش گرمای هوا در این استانها در این مورد بی تاثیر نیست.

روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران از اهدا کنندگان خون که با ایثار و از خود گذشتگی جان هموطنان خود را نجات می دهند تقدیر و تشکر کرد واز مردم ساکنان استانهای گرم کشور دعوت کرد که با مشارکت بیشتر و اهدای اندکی از خون خود در روزهای گرم پیش رو کمک کنند تا در این استانها کمبودی برای ارسال خون به بیمارستانها به وجود نیاید.