رهبران دینی راهکارهای توجه دولتها به تغییرات جوی را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شرکتکنندگان در اجلاس رهبران جهان 2010 که امروز چهارشنبه دوم تیرماه آخرین روز آن برگزار می‌شود، خواستار افزایش آموزش جوامع دینی شده و عده‌ای دیگر اظهار داشتند که آموزش جوامع به‌قدر کافی صورت گرفته و باید از این پس مداخله رهبران دینی در این امور مدنظر باشد.

این درحالی است که تمام شرکت‌کنندگان در اجلاس رهبران ادیان چه مسیحی، یهودی، مسلمان، هندو، شینتو، بودائی و یا بومی بودند توافق کردند که مسئله تغییرات جوی یک مسئله اخلاقی و معنوی است که درحال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ است.

پاندیت روپناث شارما از فدراسیون هندو اظهار داشت: باید به مردم یادآوری کنیم که ما تنها موجوداتی هستیم که همه چیز را گرفته و هیچ چیز پس نمی‌دهیم.

چاثلیق آرام اول رهبر معنوی کلیسای ارامنه اظهار داشت انسانها هیچ حقی ندارند که مخلوقات را تصاحب کرده و بر آن مسلط شوند. وی در سخنرانی خود خواستار تدوین الگوی جدید اقتصادی شد که با توانایی‌های بازتولید طبیعت هماهنگی داشته باشد.

فرانسوا پیهات از کنفرانس کلیساهای پاسفیک اسلایدهایی را درباره افزایش سطح دریا نشان داد که عامل مهاجرت اجباری و تأثیر بر زندگی مردم منطقه شده است. وی اظهار داشت که افرادی که در معرض قطعی، سیل از دست دادن محصولات هستند آسیب‌پذیر اقشاری هستند که این رنجها را در نتیجه تغییرات جوی تجربه می‌کنند.

وی افزود: ضرورت ارائه دیدگاههای دینی و احترام به تمام مخلوقات در شرایط حاضر بسیار حائز اهمیت است.

مردی تیندال متولی کلیسای متحد در کانادا بر ضرورت صحبت درباره تغییر اقیانوس تأکید کرد و گفت: اقیانوسهای ما اسیدی شده‌اند و ما فکر می‌کنیم که اقیانوسها به سپری برای انتشار دی اکسید کربن تبدیل شده است، اما اقیانوسها به کربنیک اسید تبدیل شده‌اند. باید در این رابطه آگاه‌سازی صورت گیرد، چرا که بیشتر زمین را اقیانوس تشکیل داده است.

یوشونوبو میاکه مدیر ارشد کلیسا کونوکو در اوساکا ژاپن و مدیر انجمن بین‌المللی شینتو گفت: اکنون زمان آن فرارسید است که مردم ملایمتهای زندگی مدرن خود را برای نجات زمین فدا کنند. آئین شینتو دیدگاههای مشابه سنتهای معنوی بومی در رابطه با تأکید بر ارتباط متقابل بشر و مخلوقات روی زمین دارد. همه موجودات در زمین دارای یک نقش ویژه هستند.

لوئیس میشل از انجمن کشیشهای باپتیست کانادا نیز گفت: مردم نباید منابع جایگزین انرژی را به عنوان منابع ثابت درنظر بگیرند . تمرکز آنها باید بر استفاده از انرژی باشد نه سوخت فسیلی.

در این اجلاس بحث درباره فقر شدید هم مطرح شد. جولیو موری اسقف پاناما اظهار داشت که این اجلاس قصد دارد پیامی برای رهبران کشورهای صنعتی گروه هشت و بیست ارسال کند تا آنها ریشه فقر و همچنین توزیع نامتوازن ثروت را خشک کنند.

امام عبدالحاج پاتل از شورای مساجد کانادا اظهار داشت: بی‌خانمانی و فقر در کشورهای ثروتمند نیز نباید فراموش شود.

شرکت‌کنندگان از کشورهای کانادا، هندوستان، آلمان، ژاپن، بریتانیا، امریکا، رواندا، روسیه، پاناما و زامبیا در این اجلاس شرکت کردند.