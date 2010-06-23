وزارت نفت تعهدات مالی خود را جهت تکمیل طرحهای ورزش بوشهر اجرایی کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا جمشیدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با کارشناسان عمرانی وزارت نفت افزود: از مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری به استان ایجاد 12 سالن از تعهدات وزارت نفت بوده که تاکنون هشت سالن در استان به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه سه سالن نیز دارای 90 درصد پیشرفت فیزیکی و یک سالن نیز در روستای آب طویل در دست ساخت است، اظهار داشت: فضاهای ایجاد شده در استان را می توان با تعامل و همفکری وزارت نفت تکمیل و به بهره برداری رساند .

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر با بیان اینکه مردم استان بوشهر قدردان خدمات صورت گرفته از سوی وزارت نفت هستند، گفت: با توجه به این که استان بوشهر به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور مطرح می باشد انتظار ما از مسئولین وزرات نفت این است که توجه بیشتری به ورزش استان بوشهر داشته باشند.

جمشیدی افزود: دولت طی سالیان اخیر خدمات ارزنده ای در استان بوشهر انجام داده است که در این بین وزارت نفت از وزارت خانه های پیش تاز در امر خدمت رسانی و زدودن غبار محرومیت در استان بوشهر داشته است اما جهت رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند تعامل و اختصاص اعتبارات بیشتری در امر ورزش به ویژه در بخش زیرساخت ها هستیم.