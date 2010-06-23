به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سهراب بهلولی قشقایی صبح چهارشنبه در جمع شماری از خبرنگاران یکی از کارهای عمده پالایشگاه خشکی را لوله گذاری عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی کرده ایم که با افزایش سرعت در این بخش، لوله گذاری پالایشگاه در تیرماه به سه هزار اینچ قطر در روز برسد .

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از اسکلت فلزی اصلی پالایشگاه انجام شده است، اظهار داشت: هم اکنون در این بخش از پیشرفت مناسب 90 درصد برخوردار هستیم.

مدیر طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی با اشاره به این که بخش عمده ای از تجهیزات پالایشگاه در شهریور ماه وارد کشور و در پاییز نیز عملیات نصب آغاز خواهد شد، گفت: هم اکنون میزان قابل توجهی کالاهای مورد نیاز این پالایشگاه در داخل و خارج کشور سفارش داده شد و در حال حاضر در حال نصب آنها هستیم .

وی پیشرفت کلی فازهای 17 و 18 را 45 درصد برشمرد و افزود: هم اینک پروژه در حدود 2.4 درصد در هر ماه پیشرفت دارد که امیدواریم با دریافت کالاهای سفارش شده، طبق دستوری که از وزارت نفت دریافت کرده ایم، پشرفت پروژه را به 4درصد در هر ماه برسانیم تا در سال 1390 به بهره برداری برسد.