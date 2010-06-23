مشاور ریاست سازمان تربیت بدنی پیگیر حل مشکل طهماسبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور علی سعیدلو این روزها اخبار مربوط به حضور سامان طهماسبی در رقابت‌های قهرمانی کشور آذربایجان و اظهارات ضد و نقیض در مورد تابعیت وی به این کشور را دنبال می کند تا ضمن حل مشکلات این کشتی گیر، شرایط بازگشت وی به ایران را فراهم آورد.

حسن رنگرز، دارنده دو مدال طلا و برنز جهان که خود چند سال در اردوهای تیم ملی با طهماسبی حضور داشته است، قصد دارد با مذاکره و رایزنی شرایط حل مشکلات این کشتی گیر محجوب کردستانی را فراهم کند.

سامان طهماسبی فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم و دارنده دو مدال برنز جهان که اواخر هفته گذشته در رقابت‌های قهرمانی آذربایجان شرکت کرده و قهرمان شده بود، هنوز به ایران بازنگشته است.