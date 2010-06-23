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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

برای حل معضل کمبود برق/

عراق نخستین نیروگاه هسته ای خود را در صحرای نجف می سازد

عراق نخستین نیروگاه هسته ای خود را در صحرای نجف می سازد

مقامات دولتی شهر نجف در نظر دارند با توجه به معدن اورانیوم کشف شده در این استان، با کمک کارشناسان بین المللی ساخت نخستین نیروگاه هسته ای در این کشور را برای تولید برق آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، شورای استانداری شهر نجف در نظر دارد با دعوت از کارشناسان اروپایی و آمریکایی ساخت یک نیروگاه هسته ای را در صحرای نجف برای تولید برق آغاز کند.

"هادی السلامی" از اعضای شورای استانداری شهر نجف در این باره اظهار داشت: وجود معدن اورانیوم در شهر نجف ساخت نیروگاه هسته ای در این استان را تسهیل می کند.

وی تصریح کرد: ما توانایی حمایت از شرکت های خارجی که آمادگی مشارکت در طرح ساخت نیروگاه هسته ای صلح آمیز را داشته باشند، داریم.

این مقام عراقی طرح ساخت نیروگاه هسته ای در شهر نجف برای تولید برق را گام بزرگی در راه پیشرفت این کشور دانست و تاکید کرد: ساخت این نیروگاه به حل معضل چند ساله کمبود برق در عراق پایان می دهد.

خاطرنشان می شود در روزهای اخیر در پی قطع مکرر برق در شهر ناصریه عراق و اعتراضات گسترده مردمی، وزیر برق عراق استعفا کرد.

معدن اورانیوم نجف در اواسط دهه 70 میلادی در این شهر کشف شده است، اما تاکنون به علت عدم توانایی دولت بی استفاده مانده است.

کد مطلب 1105959

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