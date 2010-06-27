به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم مسئولان کمیته لیگ فدراسیون کشتی، هر تیم متقاضی حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی می تواند با 16 کشتی گیر شامل 14 کشتی گیر داخلی قرارداد امضاء کند مشروطه به اینکه از 14 کشتی گیر داخلی 4 نفر جوان بوده و در سالهای 88 و89 در اردوهای تیمهای ملی جوانان حضور داشته باشند.

خبر دیگر از لیگ دسته اول کشتی اینکه هر تیم می تواند از دو کشتی گیر خارجی استفاده کند البته این کشتی گیران باید حداقل دارای مدال برنز رقابتهای قاره ای در رده ای سنی جوانان یا بزرگسالان باشد.

استفاده از حداکثر دو کشتی گیر ملی پوش در هر کدام از تیم‌ها و پرداخت 30 درصد مبلغ قرارداد کشتی گیران و مربیان قبل از آغاز رقابتها به آنها از دیگر اخبار این رقابتهاست.

