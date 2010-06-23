محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به مناسبت روز ملی جوان نخبگان، دبیران تشکلهای غیردولتی و جوانان نشستی با پنج وزیر هیئت دولت برگزار می کنند که در این نشست وزرا به خواسته های جوانان در حوزه فعالیت کاری خود پاسخ می دهند.

وی اظهار داشت: در این جلسه وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار حضور دارند و نخبگان جوان علاوه بر ارائه راهکارهایی در آن حوزه، خواسته ها و مطالبات نسل جوان را مطرح می کنند.



زنگنه ادامه داد: همچنین به مناسبت روز ملی جوان که امسال نیز همانند سالهای گذشته اول مردادماه روز میلاد حضرت علی اکبر برگزار می شود، سامانه ثبت غیرحضوری و دیجیتالی سازمانهای غیردولتی آغاز به کار می کند. این سامانه شبکه مجازی سمنها است و تشکلهای غیردولتی از طریق این سامانه می توانند بدون مراجعه حضوری از طریق سایت www.tehranjavan.ir امور خود را پیگیری کنند.

رئیس سازمان ملی جوانان استان تهران با بیان این که جلسه هم اندیشی تالیف، تولید و ارائه آثار در روز ملی جوان شروع می شود، گفت: در این برنامه جلسه یک روزه تولید آثار توسط تشکلهای غیردولتی برگزار می شود و جوانان در حوزه های تخصصی تولیدات یکروزه خود را ارائه می کنند.

وی با بیان این که از دو طرح در روز ملی جوان رونمایی می شود، گفت: یکی از این طرحها سامانه ثبت ایده های فرهنگی است. پیش از این خلا چنین سامانه ای در کشور احساس می شد چرا که در بسیاری مواقع طرحها به اسم افراد دیگر انتشار پیدا می کرد اما بر اساس این سامانه افراد باید برای طرحهای فرهنگی خود گواهی ثبت ایده بگیرند و مالکیت طرحها در زمان استفاده مشخص شود.

زنگنه با اشاره به برگزار جشنواره جایزه ملی سزاوار اظهار داشت: در این جشنواره طرحهایی با موضوع ثبت زندگی اسلامی ایرانی روزآمد بررسی شده و در مراسمی به طرحهای برگزیده هدایایی اهدا می شود.



به گفته وی، همچنین در روز جوان جشنی با همکاری هیئت رزمندگان اسلام برنامه ریزی شده که با حضور جوانان مذهبی برگزار می شود.