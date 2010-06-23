کوچک سازی و هوشمندسازی سیاست قطعی شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف روز گذشته ( سه شنبه) در نشستی با مسئولان دفاتر خدمات الکترونیک که در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: در رویکردهای کارکردی و در هر جا که به کلام امام (ره) و تدابیر مقام معظم رهبری توجه کنیم و حتی با نگاه به قانون اساسی می بینیم که آمده است نباید کاری که مردم بتوانند خودشان آن را انجام دهند به دست دولتمردان سپرد.

وی افزود: امام (ره) بارها در مورد این موضوع صحبت کرده و دولت فقط می تواند اموری را که مردم نمی توانند انجام دهند انجام دهد که تعداد آن زیاد هم نیست، اما می بینیم که از قبل و بعد انقلاب بدنه دولت چند برابر بزرگتر شده است و این خلاف روح قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و استراتژی آن است.

شهردار تهران با تاکید بر این که واگذاری امور مردم به دست خودشان، از اهداف و سیاستهای نظام ماست افزود: در اصل سوم قانون اساسی به حوزه کرامت انسانی و نقش انسان از منظر اسلام توجه ویژه ای شده و در هیچ جای دنیا در قانون گذاریشان چنین ارزشی برای مردم قائل نشده اند.

وی تصریح کرد: پیاده سازی عدالت در همه موضوعات اعم از عدالت اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و قضائی از اهداف مهم نظام اسلامی است و بر این باورم که حتی ما عدالت را برای این می خواهیم تا کرامت انسانی را حفظ کنیم و عدالتی که کرامت انسانی را زیر سوال ببرد واقعی نیست.

قالیباف افزود: به گفته امام(ره) " هرکس آمد و گفت می خواهم به شما آزادی بدهم مطمئن باشید آماده تا آزادی را از شما بگیرد " چراکه خدا ذاتا انسان را ازاد آفریده است و" لا اکراه فی الدین" نیز نشان دهنده آن است که انسانها حتی در انتخاب دین خود نیز آزاد هستند.

وی با بیان این که در نظام مقدس جمهوری اسلامی قصد داریم تا رشد و تعالی انسانها در ابعاد مادی و معنوی بالا برود و کیفیت زندگی ارتقا یابد، گفت: ما با این نگاه دفاتر خدمات الکترونیک را در شهر راه اندازی کردیم تا ابزاری باشد برای حفظ کرامت انسانها و این که شهروندان دسترسی آزاد، یکسان و یکنواخت به اطلاعات داشته باشند و سرعت، دقت و صحت کار بالا برود، جغرافیای ارائه خدمات حذف شود و هرکس در طول 24 ساعت هر خدمتی که خواست بتواند در این محیط مجازی دریافت کند.

شهردار تهران تصریح کرد: وقتی شهروندان برای انجام کاری فقط یک بار مراجعه کنند یعنی کار خود را به درستی انجام می دهیم اما اگر این یکبار تا ده بار کشید یعنی مفسده ای در کار وجود دارد و باید مراجعه یا برای یک بار یا ده بار تعریف شده باشد و حد وسطی در این بین نباشد.

وی با بیان این که زمانی که تصدی گری و تولی گری از هم جدا شود آنگاه تولی گری به خوبی انجام می شود گفت: امروز کوچک سازی و هوشمند سازی سیستم شهرداری از سیاستهای قطعی ماست که با جدیت دنبال می شود.

قالیباف با اشاره به فعالیت 40 ماهه دفاتر خدمات الکترونیک اظهار کرد: دفاتر خدمات الکترونیک بازوان اجرایی شهرداری در تحقق سیاست کوچک سازی و هوشمند سازی هستند و این مهم در بستر فعالیت مثبت این دفاتر محقق می شود.

وی ادامه داد: فعالیت این دفاتر از بحرانی ترین قسمت شهرداری یعنی ساخت و ساز که مهمترین موضوع حاکمیتی شهرداری بود آغاز شد و این کار نیز با تعمد صورت گرفت. اکنون نیز از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک راضی هستیم اما به آن قانع نیستیم و باید گام به گام مشکلات را در این زمینه حل کنیم.

وی با تاکید بر این که کار شهرداری و بخش خصوصی باید به صورت دو طرفه دنبال شود، افزود: سیستم یکپارچه هنوز به طور کامل محقق نشده است، فناوری و فضای مجازی آمده است تا جغرافیا حذف شود و هر دفتر بتواند برای همه شهر تعیین تکلیف کند.

قالیباف تصریح کرد: از همان ابتدا گفتیم" دفاتر خدمات الکترونیک شهر" نه دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری و این به آن معناست که همه فعالیتهای شهر باید در این دفاتر انجام شود.

وی با اشاره به این که باید رقابت بین بخش خصوصی بر اساس یک منطق مشخص وجود داشته باشد افزود: در زمینه بافت فرسوده و از زمانی که این دفاتر فعال شدند، جلوی بسیاری از مفسده ها گرفته شد و عدالت و کرامت نیز در این است تا یک دستور العمل مشخص برای همه اجرا شود و یک قانون یکنواخت برای همه وجود داشته باشد.

شهردار تهران تصریح کرد: در قانون شهرسازی آنقدر قوانین مختلف وجود دارد که به هر طریقی می توان کار را انجام داد و این واقعیت تلخی است که در این خصوص باید قوانین یکنواخت شده و فرآیندها اصلاح شوند.

قالیباف تصریح کرد: کار شهرداری زمانی درست می شود که از همه مردمی که در شهرداری پرونده ای دارند دعوت کنیم و پرونده شان را به خود آنها بسپاریم تا چهار میلیون پرونده ای که در بایگانی وجود دارد جمع شود و دیگر هیچکس حق بایگانی نداشته باشد، آنگاه بسیاری از مشکلات حل می شود.