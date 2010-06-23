مبعلی با پیراهن آبی به باشگاه استقلال آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها اخبار زیادی مبنی بر آبی پوش شدن ایمان مبعلی برای فصل آینده منتشر شده است. این اخبار در نهایت با حضور مبعلی در باشگاه استقلال شکلی جدی‌تر به خود گرفت.

هافبک فصل گذشته تیم‌های النصر و الشباب امارات صبح امروز برای مذاکره با علی فتح الله زاده به باشگاه استقلال آمد. هنوز خبری از نشست میان این دو به بیرون درز نکرده است اما آنطور که از شواهد پیداست ایمان مبعلی امروز استقلالی می شود.

ایمان مبعلی در اقدامی جالب با پیراهن آبی به باشگاه آمد تا خودش را به این شکل استقلالی معرفی کند.

عده‌ای از هواداران استقلال که سخت پیگیر اخبار نقل و انتقالات این تیم هستند، از ساعات ابتدایی صبح امروز مقابل درب باشگاه تجمع کرده و منتظر حضور ایمان مبعلی بودند. آمدن این بازیکن آن هم در ساعتی که اعلام کرده بود و البته حضورش با پیراهن آبی، بیش از پیش هواداران استقلال را خوشحال کرد.