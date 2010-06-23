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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

با بازی عطاران و فولادوند/

"سه درجه تب" اواخر تیرماه آماده نمایش می‌شود

"سه درجه تب" اواخر تیرماه آماده نمایش می‌شود

فیلم سینمایی "سه درجه تب" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند با پایان مراحل فنی برای نمایش عمومی آماده می‌شود.

یوسف صمدزاده تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: مراحل فنی به زودی به پایان می‌رسد و با آماده شدن نسخه نهایی مذاکره برای تعیین زمان اکران فیلم را آغاز می‌کنیم. امیدوارم بتوانیم "سه درجه تب" را عید فطر یا پس از آن اکران کنیم.

رضا عطاران، حدیث فولادوند، الهام حمیدی، امیرعلی دانایی، سیروس گرجستانی،علی صادقی، شهره لرستانی، مهتاج نجومی و حسین عابدینی بازیگران این فیلم هستند.

دیگر عوامل "سه درجه تب" عبارتند از دستیار اول کارگردان: علی مردانه، مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: مسعود شاهوردی، طراح صحنه: افسانه صمدزاده، موسیقی: یحیی سپهری شکیب.
 
حمیدرضا صلاحمند فیلمهای سینمایی "زمانه" و "نیش و زنبور" را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1105980

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