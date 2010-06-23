صنعت دامپروری نیازمند حمایت بیشتر دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالمحمد بابا احمدی ظهر چهارشنبه در آستانه برگزاری نخستین همایش ملی صنعت فرآوری شیر و صنایع وابسته در مشهد، با اشاره به اینکه صنعت دامپروری و کشاورزی نیازمند توجه است، افزود: مسئولان باید از دامداران حمایت و پشتیبانی کنند به گونه ای که آنها تقویت و ترغیب به فعالیت شوند.

نماینده مردم لردگان در مجلس اظهار داشت: در چند سال اخیر به دلیل خشکسالی های صورت گرفته، بسیاری از دامداران مجبور شدند دامهای خود را به قیمتی نازل بفروشند که منجر به کاهش تولید شیر شده است.

وی تصریح کرد: دامداری یکی از صنایع درآمدزاست که می تواند با توجه ویژه دولت، به استقلال و خودکفایی برسد، در حالیکه به دلیل خشکسالیهای اخیر دچار افول شده است.

بابا احمدی تاکید کرد: اگر دولت توجه بیشتری کرده و برنامه های مدون تری را در این زمینه دنبال کند علاوه بر اشتغالزایی، از مهاجرت دامداران به شهرها و به تبع آن بروز مشکلات بعدی جلوگیری می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شیر به وفور در کشور وجود دارد، افزود: افزایش سرانه مصرف شیر نیازمند تبلیغات مناسب از سوی جامعه بهداشتی است.

وی یکی از دلایل پایین بودن سرانه مصرف شیر در ایران را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد و گفت: مردم برای تهیه شیر گاهی زمان طولانی را در صفهای طویل می ایستند تا شیر یارانه ای مورد نیاز خود را تهیه کنند، علاوه بر آن عده ای نیز به دلیل قیمت بالای لبنیات سعی می کنند آنها را در منزل خود درست کنند.

بابا احمدی برگزاری اینگونه همایش ها را بسیار موثر ارزیابی و خاطرنشان کرد: ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب و تشویق، ترغیب و حمایت دست اندرکاران این صنعت می تواند گاهی تاثیرگذار باشد که این مستلزم سرمایه گذاری و توجه ویژه دولت است.

نخستین همایش ملی صنعت فرآوری شیر و صنایع وابسته از هفتم مرداد ماه به مدت 4 روز در محل شهرک فناوری صنایع غذایی مشهد برگزار خواهد شد.