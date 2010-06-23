ادامه رقابت 9 خریدار بلوک ایران خودرو و سایپا به هفته آینده موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت برای خرید بلوکهای 18 درصدی سهام ایران خودرو و سایپا با پایان یافتن زمان معاملات امروز بورس به یکشنبه هفته آینده موکول شد.

این در حالی است که امروز دومین روز عرضه سهام سایپا و سومین روز عرضه سهام ایران خودرو بود. در عین حال 9 خریدار برای خرید سهام این شرکتها طی روز جاری در بورس به رقابت پرداختند.

بر این اساس، در معاملات امروز 5 کارگزار برای خرید سهام ایران خودرو و 4 کارگزار برای خرید سهام سایپا به رقابت پرداختند.

قیمت هر سهم بلوک ایران خودرو در پایان معاملات امروز با 131 ریال افزایش نسبت به روز گذشته به رقم 3569 ریال رسید. همچنین بهای هر سهم بلوک سایپا نیز در پایان دومین روز رقابت با 51 ریال رشد عدد 3239 ریال را تجربه کرد.

سازمان خصوصی سازی به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 18 درصد سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران را به صورت یکجا و نقد و اقساط ( 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط) واگذار می کند.

سهام قابل واگذاری شرکت سایپا در این عرضه بلوکی معادل یک میلیارد و 872 میلیون سهم و ایران خودرو یک میلیارد و 134 میلیون سهم است.