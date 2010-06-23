دستگاه "جوانه کار برنج" در گلستان استفاده می شود

معاون زراعت سازمان جهادکشاورزی گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: باتوجه به نیاز کشت برنج به آب و محدودیت منابع آبی استان، کشت مستقیم برنج به روش خشکه کاری، مصرف آب در اراضی شالیزاری را کاهش می دهد.

سهراب سهرابی افزود: این دستگاه می تواند بذر جوانه دار برنج را مستقیم درون خاک قرار دهد و خشکه کاری 20 تا 40 درصد آب مصرفی را در هکتار کاهش می دهد.

وی اظهار داشت: همچنین کشت برنج به روش خشکه کاری موجب صرفه جویی 50 درصدی هزینه ها می شود و نسبت به کشت سنتی مقرون به صروفه است.

سهرابی بیان داشت: در روش سنتی برای کشت برنج، خزانه تهیه می شود، زمین اصلی آبیاری و بعد عملیات نشاء صورت می گیرد که این امر هزینه های تولید و مصرف آب را افزایش می دهد.

معاون زراعت جهادکشاورزی گلستان افزود: در روش سنتی بین 90 تا 150 کیلوگرم بذر در هر هکتار مصرف می شود و با روش خشکه کاری این میزان به 40 تا 60 کیلوگرم کاهش می یابد.

وی افزود: دستگاه جوانه کار برنج از کشور کره جنوبی و با صرف 175 میلیون ریال از منابع اعتبارات طرح ملی برنج در استان خریداری شد که می تواند زمین را آماده و همزمان عملیات کشت برنج را انجام دهد.

وی یادآورشد: این دستگاه که منحصر بفرد است در کاهش هزینه های تولید برنج نقش موثری خواهد داشت.

گلستان بیش از 55 هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد.