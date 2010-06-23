سرخس پل ارتباطی آسیای میانه و خلیج فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، امیرالله شمقدری ظهر چهارشنبه در جمع مردم سرخس افزود: سرخس دارای آثار تاریخی و ظرفیتهای گردشگری ممتازی است که باید از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به سوابق درخشان مردم سرخس در دفاع از اسلام و انقلاب تصریح کرد: مرزنشینان سلحشور شهرستان سرخس همواره و در تمامی صحنه ها حضور فعال داشته و تا پای جان از مرزهای کشور دفاع کرده اند.

وی گفت: شهرستان سرخس تا پیش از انقلاب جزو مناطق محروم استان بوده که به لطف خداوند و به برکت انقلاب اسلامی رشد و پیشرفت خوبی طی سه دهه گذشته داشته است.

شمقدری با اشاره به نامگذاری دهه چهارم انقلاب به نام دهه عدالت و پیشرفت گفت: دولت نگاه ویژه ای به مناطق کم برخوردار دارد و در تلاش است تا تمامی نقاط کشور به طور مساوی از امکانات برخوردار گردند.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) ملاک تشخیص افراد را وضعیت فعلی آنان دانست و تاکید کرد: بعضی از همراهان انقلاب که خدماتی نیز به مردم و انقلاب داشتند پس از انتخابات سال گذشته از انقلاب دور شدند و به دنبال منافع خویش رفتند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: روشنگری های مقام معظم رهبری و بصیرت مردم باعث شکست جریان فتنه در حوادث پس از انتخابات سال گذشته شد.

شمقدری با تاکید بر تغییر استراتژی دشمن از جنگ سخت به جنگ نرم اظهار داشت: باید توطئه ها و دسیسه های دشمن را شناخت و همواره با بصیرت و آگاهی در راستای تحقق اهداف انقلاب گام برداشت.