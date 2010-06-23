به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محسن قمی صبح چهارشنبه در نشست مشترک با هیئتی از بخش بینالملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: ما نیازمند اساتید قوی و زباندان برای کرسیهای اسلام شناسی در کشورهای مختلف جهان هستیم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی میتواند در این زمینه به ما کمک کند.
وی ادامه داد: با وجودی که نیروهای قوی با ظرفیت در حوزه علمیه قم وجود دارند ولی متاسفانه برای سازمانهای بینالمللی ما ناشناخته هستند و حوزه علمیه این کار را تسهیل نکرده است، به همین دلیل معرفی این شخصیتها خدمت بزرگی به این سازمانهای بینالمللی است.
لزوم تدوین متون کرسیهای اسلام شناسی
قمی با بیان اینکه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی باید نیازهای خارج از کشور را شناسایی و متناسب با آن متونی را تدوین و ترجمه کند یا در صورت امکان این متون را برای ترجمه در اختیار آنها قرار دهد، اظهار داشت: ما در زمینه کرسیهای اسلام شناسی، مباحث آموزشی و کمک آموزشی و نظریه پردازیهای جدید در حوزه اسلامی در خارج از کشور باید متونی را تدوین و ترجمه کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: متأسفانه در برخی از دانشگاههای معتبر خارج از کشور واحدهای درسی اسلامی داریم ولی به دلیل کمبود استاد، غیرمسلمانان آنها را تدریس میکنند و در این زمینه باید اقدامات جدی صورت گیرد.
کمیتهای برای آسیبشناسی همایشهای بینالمللی تشکیل شود
وی اظهار داشت: دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در صورت امکان برای تربیت استاد و معرفی آنها برای حضور در مراکز علمی پژوهشی خارج از کشور و شرکت در کرسیهای اسلام شناسی، تدوین متون آموزشی مورد نیاز مراکز خارجی و برگزاری همایشهای بینالمللی فعالیت بیشتری انجام دهند.
معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: پژوهشگاه باید نیرویهای فرهنگی و زباندان که از قدرت علمی و بیان بالایی در عرصه بینالملل برخوردار هستند را شناسایی و برای سازماندهی و استفاده از توان آنها در بخشهای مختلف بینالملل معرفی کند.
قمی خواهان تشکیل کمیتهای برای آسیب شناسی همایشهای بین المللی شد و گفت: باید از ظرفیت افرادی که در همایشها و کنفرانسهای بینالمللی حضور فعال دارند جهت آسیب شناسی این همایشها و جلوگیری از انجام کارهای تکراری استفاده شود.
وی پیشنهاد داد که آثاری که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ میشود هر شش ماه یا یک سال یکبار در اختیار شخصیتهای علمی بینالمللی قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری بر ضرورت تدوین متون کرسیهای اسلام شناسی و برگزاری این کرسیها در کشورهای مختلف جهان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محسن قمی صبح چهارشنبه در نشست مشترک با هیئتی از بخش بینالملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: ما نیازمند اساتید قوی و زباندان برای کرسیهای اسلام شناسی در کشورهای مختلف جهان هستیم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی میتواند در این زمینه به ما کمک کند.
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