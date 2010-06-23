به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محسن قمی صبح چهارشنبه در نشست مشترک با هیئتی از بخش بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: ما نیازمند اساتید قوی و زبان⁯دان برای کرسی‌های اسلام شناسی در کشورهای مختلف جهان هستیم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند.



وی ادامه داد: با وجودی که نیروهای قوی با ظرفیت در حوزه علمیه قم وجود دارند ولی متاسفانه برای سازمان‌های بین⁯المللی ما ناشناخته هستند و حوزه علمیه این کار را تسهیل نکرده است، به همین دلیل معرفی این شخصیت‌ها خدمت بزرگی به این سازمان⁯های بین‌المللی است.



لزوم تدوین متون کرسی⁯های اسلام شناسی



قمی با بیان اینکه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی باید نیازهای خارج از کشور را شناسایی و متناسب با آن متونی را تدوین و ترجمه کند یا در صورت امکان این متون را برای ترجمه در اختیار آنها قرار دهد، اظهار داشت: ما در زمینه کرسی‌های اسلام شناسی، مباحث آموزشی و کمک آموزشی و نظریه پردازی‌های جدید در حوزه اسلامی در خارج از کشور باید متونی را تدوین و ترجمه کنیم.



عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: متأسفانه در برخی از دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور واحدهای درسی اسلامی داریم ولی به دلیل کمبود استاد، غیرمسلمانان آنها را تدریس می‌کنند و در این زمینه باید اقدامات جدی صورت گیرد.



کمیته⁯ای برای آسیب⁯شناسی همایش⁯های بین⁯المللی تشکیل شود



وی اظهار داشت: دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در صورت امکان برای تربیت استاد و معرفی آنها برای حضور در مراکز علمی پژوهشی خارج از کشور و شرکت در کرسی‌های اسلام شناسی، تدوین متون آموزشی مورد نیاز مراکز خارجی و برگزاری همایش‌های بین‌المللی فعالیت بیشتری انجام دهند.



معاون امور بین⁯الملل دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: پژوهشگاه باید نیروی‌های فرهنگی و زبان⁯دان که از قدرت علمی و بیان بالایی در عرصه بین⁯الملل برخوردار هستند را شناسایی و برای سازماندهی و استفاده از توان آنها در بخش‌های مختلف بین‌الملل معرفی کند.



قمی خواهان تشکیل کمیته‌ای برای آسیب شناسی همایش‌های بین المللی شد و گفت: باید از ظرفیت افرادی که در همایش‌ها و کنفرانس‌های بین⁯المللی حضور فعال دارند جهت آسیب شناسی این همایش‌ها و جلوگیری از انجام کارهای تکراری استفاده شود.



وی پیشنهاد داد که آثاری که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ می‌شود هر شش ماه یا یک سال یکبار در اختیار شخصیت‌های علمی بین⁯المللی قرار گیرد.