به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از طنزپرداز معاصر ابوالفضل زرویی نصرآباد (معروف به ملانصرالدین) شب گذشته و در سالروز ولادت امام جواد (ع) با حضور تعدادی از هنرمندان، شاعران طنزپردراز و مسئولان فرهنگی پایتخت و شهروندان تهرانی برگزار شد.

موسوی گرمارودی: ابوالفضل زرویی عبید زاکانی معاصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آیین موسسه نغمه شهر با مشارکت مدیریت فرهنگی، هنری منطقه 5 تهران با رونمایی از آخرین اثر زرویی "آلبوم با معرفت‌های عالم" از دو دهه تلاش تاثیرگذار این طنزپرداز تجلیل کرد.

شاعران و پژوهشگرانی چون سیدعلی موسوی گرمارودی، بهاءالدین خرمشاهی و محمدعلی بهمنی درباره شخصیت اخلاقی و ادبی زرویی سخنرانی کردند.



موسوی گرمارودی ضمن گرامیداشت یاد عمران صلاحی، زرویی نصرآباد را "عبید زاکانی معاصر"، خرمشاهی او را "پدیده و استاد تمام عیار در طنزپردازی" و بهمنی هم زرویی را "طنازی با مرام و با اخلاق" خواند.

شاعران و طنزپردازانی چون ناصر فیض، سعید بیابانکی،‌ سیدعباس سجادی، شهرام شکیبا، رضا رفیع، امید مهدی‌نژاد و مهدی استاداحمد نیز ضمن خواندن اشعار و مطالب طنز آمیز، در سخنانی، دین خود را به زرویی نصرآباد به عنوان بانی طنز حوزه هنری و موسس اولین شب شعر طنز کشور ادا کرده و او را زمینه‌ساز طنزپردازی خود و بسیاری از جوانان طنزپرداز دانستند.



پخش تصاویری از شعرخوانی زرویی نصرآباد در محضر رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های معظم له در خصوص طنز و طنزپردازان، فیلم کوتاهی از زندگی و آثار وی و پشت صحنه‌ای طنزآمیز از فیلم مستند و پخش صدا و شعر خوانی وی همراه با موسیقی از بخش‌های قابل توجه این برنامه بود.



"با معرفت‌های عالم" رونمایی شد

رونمایی از آخرین اثر زوریی نصرآباد (آلبوم با معرفت‌های عالم) نیز با حضور تعدادی از هنرمندان و عوامل تولید آلبوم انجام شد و سپس با لوح و هدایای سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران همراه با هدایایی از دفتر طنز حوزه هنری و موسسه اطلاعات از وی تجلیل به عمل آمد .عوامل تولید آلبوم از جمله حمید اسفندیاری (مدیر موسسه آوای باربد)، محمد سالاروند (آهنگساز اثر) و بهزاد باشو (کاریکاتوریست اثر) نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

بسته فرهنگی "با معرفت‌های عالم" حاوی لوح فشرده‌ای از شعرخوانی با صدای ابوالفضل زرویی‌نصرآباد و کتابچه‌ای حاوی دو منظومه "گفتگوهای تنهایی" و "تقدیم به با معرفت‌های عالم" همراه با کاریکاتورهای بهزاد باشو و موسیقی محمد سالاروند توسط موسسه نغمه شهر تهیه و موسسه آوای باربد آن را تکثیر و توزیع کرده است.

فعالیت‌های ادبی منطقه 5 تهران با مدیریت بیابانکی ازسرگرفته می‌شود

از این طنزپرداز بیش از این کتاب‌های تذکرة المقامات (انتشارات گل آقا) افسانه‌های امروزی (نشر دانش ایران)، اصل مطلب (همشهری)، نخستین وقایع نامه طنز ایران- با همکاری فریبا فرشادمهر (انتشارات ققنوس) به چاپ رسیده و آثار در دست انتشار او هم شامل مجموعه اشعار طنز، خاطرات سر پروفوسور حسنعلی‌خان مستوفی، کتاب مستطاب خرپژوهی و مجموعه مقالات پژوهشی درباره طنز است.

به گفته پروین غضنفری مدیر فرهنگی هنری مطنقه 5 آیین بزرگداشت ابوالفضل زرویی نصرآباد سرآغاز فعالیت‌های مجدد ادبی در این منطقه به مدیریت سعید بیابانکی شاعر و طنز پرداز خواهد بود.