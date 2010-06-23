مالزی خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، با توجه به اینکه کشورهای عرب و مسلمان واکنش سازمان ملل به اقدام رژیم اسرائیل در حمله به کشتی های کاروان آزادی را ناکافی می دانند از همین رو در تلاش هستند تا شورای امنیت در نشستی اضطراری این موضوع را بررسی کند.

از همین رو مالزی به نمایندگی از این کشورها برای برگزاری این نشست تلاش می کند.

در همین رابطه یک دیپلمات صهیونیست از تلاش سایر کشورهای مسلمان در سازمان ملل برای متقاعد کردن اعضای شورای امنیت به منظور برگزاری این نشست خبر داد.

در نیمه شب 9 خرداد سال جاری بالگردهای رژیم صهیونیستی با فرماندهی مستقیم فرمانده نیروی دریایی این رژیم به کاروان آزادی حمله کردند. این حمله پس از آن صورت گرفت که کاروان آزادی به 50 مایلی ساحل غزه نزدیک شده بود. کشتیهای صهیونیستی با پرچم های سفید در آبهای بین المللی کاروان آزادی را محاصره کردند و با بالگردهای خود آن را هدف قرار دادند.



بر اثر این حمله 19 فعال صلح کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند.