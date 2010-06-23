رسایی درباره پرونده اش در دادگاه ویژه روحانیت توضیح داد

به گزارش خبرنگار مهر ، حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه به این پرونده افتخار می‌کنم، افزود : فردی با جعل مهر،سندسازی و فاکتورسازی وام 500 میلیون تومانی را برخلاف روال قانونی بانک دریافت می‌کند که وقتی من این قضیه را می‌خواستم مطرح کنم، حامیان وی به من فشار آوردند که چون وی در یک نشریه منتسب به اصولگرایان فعالیت می‌کند، لذا طرح این مسئله به مصلحت نیست.

وی اضافه کرد: پس از بررسی مسئله در دادگاه برای وی یک و نیم سال زندان به صورت رای قطعی صادر شد، اما این رای به اجرا در نیامد و ما در نشریه‌ای که در قم داشتیم این مسئله را با نام رمزی وی چاپ کردیم، پس از آن وی از من شکایت کرد که البته بخشی از فشارها از داخل مجلس بود که من در صورت صلاحدید آنها را فاش می‌کنم.



به گفته رسایی دادگاه برای وی محکومیت شش ماه زندان را صادر کرده که پس از پیگیری‌های وی از طریق مراجع ذیربط و بررسی رای مدت 10 روز است که دادگاه حکم خود را نقض و حکم برائت وی را اعلام کرده است.



وی ادامه داد: جالب است که فردی که با دریافت 500 میلیون تومان وام برای نشریه که درامور دیگر استفاده کرده بوده به مدت دو سال است که رای قطعی‌اش اجرا نمی‌شود وهیئت نظارت نیز با نشریه‌اش برخورد نمی‌کند. من دراین مورد از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سئوال کردم که در کمیسیون فرهنگی مطرح است.



رسایی در ادامه این مسئله را مورد انتقاد قرار داد که بعضی تذکرات مجلس قبلا هماهنگ می‌شود.



وی گفت: اگریک دهم تذکراتی که بعضی آقایان مطرح می‌کنند،را مطرح می‌کردم میکروفونم قطع می‌شد، درحالی که آقای دلخوش تا آخر صحبت کرد و تذکری دریافت نکرد.



نماینده تهران گفت : خوشحالم اتهاماتی که متوجه مجلس بود با مصوبه امروز برطرف شد و نشان داد که مجلس در اختیار یک نهاد نیست و همانطور که خدا خرمشهر را آزاد کرد، دانشگاه آزاد نیز توسط خداوند آزاد شد.