اصفهان با طیف وسیعی از معضلات سیمای شهری مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان احمد امین‌پور با اشاره به پیشینه تاریخی شهر اصفهان افزود: درشرایط فعلی که شهر اصفهان با پروژه‌های عمرانی گسترده‌ای روبرو است توجه به سیمای شهری ضرورت بیشتری دارد.

وی برگزاری نشست‌ها و همایش‌ هایی از قبیل همایش ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری را یکی از اقدامات موثر در راه حفظ و اعتلای سیمای برازنده و تاریخی شهر اصفهان دانست و اظهار داشت: تاکنون 200چکیده،120 مقاله به دبیر خانه همایش ارسال شده که پس از بررسی‌های لازم در نشریات تخصصی به چاپ می‌رسد.

دبیر کمیته علمی همایش ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری اصفهان تصریح کرد:‌مدیران، متخصصان و شهروندان بر لزوم بهسازی سیمای شهر اصفهان تاکید دارند و باید برای تحقق این امر روشها و ابزارهای کارآمد بکارگرفته شود.

امین پور با اشاره به اینکه اکنون شهر اصفهان با طیف گسترده‌ای از معضلات سیمای شهری مواجه است خاطرنشان کرد: مدیریت و اجرای طرح‌های بهسازی سیمای شهری، اصلاح فرایند تهیه طرح‌های مرتبط با سیمای شهر از زاویه مبانی نظری و روش شناختی و روش‌های رایج طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها در پرداختن به مقوله سیمای شهری و توجه بر الگوهای ساخت و ساز و اجرا و نوع مصالح و طراحی و معماری ابنیه می‌تواند زمینه آشفتگی در سیمای شهری را از بین ببرد.